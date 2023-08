Стартовал прием заявок на всероссийский этап конкурса «Лучшие практики наставничества – 2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

7 августа по 1 октября 2023 года пройдет всероссийский этап конкурса «Лучшие практики наставничества» в рамках нацпроекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Подать заявки могут предприятия-победители региональных этапов.

«2023 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным годом педагога и наставника. Наставничество – действенный инструмент решения проблем предприятий по обеспечению кадрами. Поддержка наставнической деятельности остается одним из приоритетов национального проекта «Производительность труда». Вот уже в пятый раз мы проводим конкурс, чтобы мотивировать компании активно работать с молодыми и новыми сотрудниками, выявлять лучшие практики, обеспечивать их тиражирование», — пояснил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

В рамках конкурса предприятия представят свои системы по привлечению молодежи из колледжей и вузов, методики вовлечения новых сотрудников в работу предприятия, практики обмена опытом между новыми работниками и специалистами с большим стажем.

Победители из числа участников нацпроекта будут определены в трех номинациях: «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии».

Также в 2023 году введены 2 специальные номинации для компаний вне контура нацпроекта: «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» и «Наставничество в социальной сфере».

Чтобы принять участие во всероссийском этапе конкурса, предприятиям-победителям региональных этапов нужно направить заявку на электронную почту nastavnik.pro@economy.gov.ru. К письму необходимо приложить материалы с описанием наставнических практик, а также, при наличии, пояснительные материалы: презентации, ссылки на видео и фотографии и т. д.

Региональный этап конкурса «Лучшие практики наставничества» проходил с 10 мая по 29 июля. Было подано 785 заявок из 85 регионов России. Это в 2,5 раза больше в сравнении с прошлым годом. Победителями и призерами регионального этапа стали 426 компаний.

Ранее замминистра Мурат Керефов наградил победителей конкурса 2022 года в рамках форума «Производительность 360» в Казани.

