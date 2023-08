«Программа “Фундаментальная и компьютерная лингвистика” — идеальный баланс моих интересов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Студентом НИУ ВШЭ стал петербуржец Артем Бойко, в этом году получивший золотую медаль на XX Международной олимпиаде по лингвистике в Болгарии. Он зачислен без вступительных испытаний на образовательную программу бакалавриата «Фундаментальная и компьютерная лингвистика». О своем участии в олимпиадном движении, об увлечении лингвистикой и об особенностях поступления в университет он рассказал новостной службе «Вышка.Главное». — Артем, когда в вашей жизни появились олимпиады? — Довольно давно, еще в 5-м классе, когда я поступил в Президентский физико-математический лицей №239 и стал заниматься там в математическом кружке. Поначалу это были олимпиады по математике. Лингвистикой я увлекся относительно недавно и о том, что лингвистические олимпиады вообще существуют, узнал не сразу. — Перечислите свои основные олимпиадные достижения. — Не раз удавалось занимать хорошие места в перечневых олимпиадах, в том числе в «Высшей пробе». В 11-м классе получил сразу два диплома Всероса (каждый из них дает право поступления БВИ) — за математику и за русский. В 10-м и 11-м классах выигрывал первую степень в Московской традиционной олимпиаде по лингвистике (ее называют традиционкой), после чего участвовал в межнаре. В прошлом году получил там серебряную медаль, в этом — золотую. — Каковы ощущения от международной олимпиады? — Там было очень весело. Мы общались с командами из разных стран, рассказывали друг другу о своих увлечениях, обсуждали лингвистику. Связи с ребятами стараюсь поддерживать онлайн. В этом году перед поездкой я поучил болгарский и активно его применял — общался с участниками и волонтерами из Болгарии, в кафе и магазинах. Задачи были немного однообразными, одного стиля, но все равно интересными. Результаты у российской команды отличные, потому что мы крутые.

— Как вообще получилось, что вы увлеклись лингвистикой? — Учить языки мне нравилось давно, но я ими занимался не суперактивно. Но когда наткнулся на эсперанто — такой сконструированный язык, в котором все стремится к простоте изучения, — то увидел язык не как хаос исключений, требующих зубрежки, а как структуру. И мне, технарю, это очень понравилось. Оказалось, что лингвистика не так уж далека от математики. Я увлекся другими сконструированными, но уже более реалистичными языками, узнал много о том, как структурируют реальные языки со всем их беспорядком. А потом мне рассказали об олимпиаде, которая очень красиво показывает, как лингвисты изучают языковые структуры. Я познакомился с людьми, которые этим увлечены, в том числе со студентами и преподавателями Вышки. — И поэтому решили поступить в Вышку? — Да, мне захотелось остаться в этом сообществе. Выбирая образовательную программу «Фундаментальная и компьютерная лингвистика», я доверился ощущениям моих знакомых из Вышки, тому, что они рассказывают. У меня сложилось впечатление, что эта программа — идеальный баланс моих интересов. С одной стороны, мне в жизни нужно много лингвистики, с другой — хотелось бы не терять связь с математикой и компьютерными науками. Очень надеюсь, что мои ожидания оправдаются. — Расскажите о процедуре подачи документов в Вышку. Каким каналом воспользовались? — Я подавал документы на сайте НИУ ВШЭ через личный кабинет — он вполне удобный. В Приемную комиссию приходил дважды — сначала в питерскую, затем в московскую, когда подавал аттестат. Оба раза все прошло прекрасно, все было понятно, с представителями Приемной комиссии приятно общаться. В целом я доволен. — Уже приняли решение, где будете жить в Москве? — Да, в общежитии Вышки. — Вышка считается сложным вузом, где нужно много времени уделять учебе. Вас это не пугает? — Я люблю учиться. Если учеба занимает много времени, для меня это точно не проблема. Хотя надеюсь, что хоть чуточку свободного времени у меня будет оставаться. Знаю, что на «Фундаментальной и компьютерной лингвистике» есть лингвистические экспедиции, и мне хотелось бы принять в них участие. Еще планирую участвовать в студенческих олимпиадах, принимать задачи в каких-нибудь школьных олимпиадах. — Как представляете себе будущую работу, возможности профессионального развития, заработка? — Лингвистика очень крута тем, что сочетается с очень многими науками. Она может быть как гуманитарной, так и технарской, как прикладной, так и теоретической. Заработок и возможности в целом зависят от многого, как и везде, но вот, например, в сочетании с компьютерными науками можно стать довольно узким специалистом и заниматься очень интересным делом. Так что в дальнейшем хочу работать в IT, конечно же, с применением лингвистики. Точнее пока сказать не могу — в мире много интересного. Надеюсь, что найду себе занятие по душе.

