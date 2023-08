Президент подписал разработанный Минэкономразвития закон о внешнеэкономических связях муниципалитетов

Source: MIL-OSI Russian Language News

резидент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в законодательство об общих принципах организации двух общественных институтов – местного самоуправления и публичной власти в регионах России.

Документ, разработанный Минэкономразвития совместно с МИД и Минюстом России, закрепляет полномочия органов местного самоуправления в сфере международных и внешнеэкономических связей. Согласно новому закону, российские муниципалитеты смогут проводить встречи и консультации с иностранными партнерами, заключать с ними соглашения, а также принимать участие в деятельности международных организаций межмуниципального сотрудничества.

При этом в законе оговаривается особое условие осуществления международных связей – они должны осуществляться муниципалитетами исключительно в целях решения вопросов местного значения.

По словам разработчиков, закон выстраивает вертикаль государственного регулирования международных связей муниципалитетов, определяет полномочия органов власти на федеральном и региональном уровнях, а также порядок представления муниципалитетами отчетных документов.

На федеральном уровне полномочия по координации международных и внешнеэкономических связей муниципалитетов возложены на Минэкономразвития России.

«Предусмотренный законом механизм позволит установить порядок осуществления муниципалитетами международных и внешнеэкономических связей с иностранными партнерами на всей территории России, а также обеспечит применение подходов к их регулированию, которые уже показали свою эффективность», – прокомментировал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

Иными словами, предоставление органам местного самоуправления правовой, организационной и методической поддержки в сфере международных и внешнеэкономических связей позволит регионам скоординировать усилия по обеспечению эффективного взаимодействия с зарубежными партнерами в экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие самих субъектов.

