О регистрации изменений в эмиссионные документы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии c Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления, Председателем Правления “07” августа 2023 года приняты следующие решения:

Зарегистрировать изменения в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-01 Общества с ограниченной ответственностью “РСГ-Финанс”, идентификационный номер выпуска – 4B02-01-36399-R от 22.10.2013. Зарегистрировать изменения в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-09 Общества с ограниченной ответственностью “РСГ-Финанс”, идентификационный номер выпуска – 4B02-09-36399-R от 17.02.2016.



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