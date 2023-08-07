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О начале торгов ценными бумагами “08” августа 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “07” августа 2023 года приняты следующие решения:

  1. Определить:
  • “08” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Облигации участия в займе со ставкой 2,8% и сроком погашения в 2026 году
Полное наименование Эмитента MMC Finance Designated Activity Company
Тип ценных бумаг Облигации иностранного эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов
Номинальная стоимость 1 000 долларов США
Количество ценных бумаг в выпуске 500 000 штук
Дата погашения 27.10.2026
Торговый код XS2393505008
ISIN код XS2393505008
Уровень листинга Третий уровень
  1. Определить:
  • “08” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
  • “08” августа 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-519
Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-519-01000-B-005P от 04.07.2023
Номинальная стоимость 1 000 рублей
Количество ценных бумаг в выпуске 100 000 000 штук
Дата погашения 09.08.2023
Торговый код RU000A106PL6
ISIN код RU000A106PL6
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.
Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер  
наименование Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 MC0003300000
краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа		 ВТБ РФ

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