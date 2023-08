Максим Решетников: доля закупок госкомпаний у МСП за первое полугодие превысила 50%, составив более 2,5 трлн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

ходе рабочего визита в Алтайский край глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил рост объема закупок у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ. Наращивание участия МСП в госзакупках является одной из целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Сумма договоров с субъектами МСП с января по июнь текущего года составила более 2,5 трлн рублей при общем объеме закупок почти в 4,4 трлн рублей. Таким образом, доля малого и среднего бизнеса в закупках компаний с госучастием превысила 58% от общего объема договоров. Это выше показателей предыдущих лет», — сообщил министр.

Так, в первом полугодии 2022 года объем договоров, заключенных с субъектами МСП, составлял 1,96 трлн рублей или порядка 45% от общего объема. Таким образом, прирост объема закупок у МСП в текущем году по сравнению с прошлогодними показателями составил более 30%.

Лидерами по объему закупок у малого и среднего бизнеса за два квартала 2023 года стали «ФСК-Россети», «РЖДстрой», «Россети московский регион», компания «Деловая среда» и «Россети Ленэнерго».

Среди регионов самый высокий прирост закупок с начала года показали МСП-поставщики из Хабаровского края (11,4 млрд рублей), Астраханской и Свердловской областей (8,5 млрд и 7,7 млрд соответственно), Санкт-Петербурга (6,9 млрд) и Ставропольского края (5,7 млрд рублей). В число лидеров по приросту вошли также Мурманская, Новосибирская и Тульская области (5,1 млрд, 4,9 млрд и 4,4 млрд, соответственно), Краснодарский край и Курганская область (по 4 млрд рублей).

«Малый и средний бизнес для госкорпораций становится полноценным партнером, который предоставляет качественную продукцию и замещает иностранных поставщиков, ушедших с нашего рынка. Крайне важно, что сегмент госзакупок может стать той самой точкой роста импортозамещения и развития отечественного производственного малого и среднего бизнеса», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

За два квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года произошел значительный прирост объемов по договорам на закупку продукции и услуг частных домашних хозяйств для собственных нужд (более чем в 38,7 раза). В Топ-5 по этому показателю также вошли закупки рекламных услуг и услуг по исследованию конъюнктуры рынка (прирост в 3,2 раза), рыбы, продукции рыболовства и рыбоводства и услуг в этих сферах (в 3 раза), услуг по рекультивации и утилизации отходов (2,56 раза).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI