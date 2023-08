«Золото» на этапе чемпионата России по ралли-кроссу – у политехника

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

22-23 июля на автодроме «Игора-Драйв» прошёл этап чемпионата России по ралли-кроссу. Более 60-ти гонщиков из 26 городов нашей страны боролись за высшие места, стараясь покорить асфальтово-грунтовую трассу быстрее соперников.

Ралли-кросс получился очень зрелищным. В каждом заезде можно было увидеть разнообразную технику — от привычных «Калин» до прокачанных иномарок, а ещё жаркую борьбу борт в борт, многократную смену лидеров и вылеты с трассы. Результат почти каждой гонки решался буквально на последних метрах.

Особенностью этапа стал класс «Кросс-кар». Впервые в российском ралли-кроссе финальный день открыли заезды на багги для автокросса. Багги представляют собой закрытые одноместные гоночные автомобили с открытыми колёсами и пространственной рамой, предназначенные для грунтовых трасс. Такое испытание требовало высочайшего мастерства от пилотов и особую подготовку техники.

В классе «Кросс-кар» победу одержал политехник — студент 1 курса Института среднего профессионального образования Никита Назимов. В квалификации он финишировал четвёртым, но в самих заездах не оставил соперникам никаких шансов.

Никита — опытный пилот, регулярно занимает призовые места в автокроссовых соревнованиях на «Игоре-Драйв» и других трассах страны. В ралли-кроссе я участвовал впервые, всегда интересно получить новый опыт и попробовать себя в новых дисциплинах. Признаюсь, это было непросто. На финальном заезде у багги перегрелся мотор, и последние два круга прошли напряжённо — мне было страшно ехать. К счастью, испытания выдержали и я, и двигатель , — поделился Никита Назимов.

