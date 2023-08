Зачислены студенты-бюджетники в бакалавриат и специалитет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

7 августа на сайте обновились списки по программам бакалавриата и специалитета поступающих на бюджет по основному конкурсу. В списках со статусом «Зачислен» свои имена нашли 2953 студента.

Всего же в этом году на бюджет поступило 3479 первокурсников, считая вместе с ребятами, прошедшими отбор без вступительных испытаний и по различным квотам.

В 2023 году в Политех было подано 81887 заявлений. Интересно, что в этом году сайтом Госуслуг воспользовались более 50 процентов абитуриентов, личным кабинетом на сайте СПбПУ — 47 процентов. В прошлом году ситуация с подачей заявлений обстояла иначе: сервис на сайте Госуслуг при подаче заявления в университет предпочли всего 28 процентов.

Самыми популярными среди поступающих в наш вуз стали следующие направления и специальности:

09.03.02 Информационные системы и технологии

10.03.01 Информационная безопасность

19.03.01 Биотехнология

14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика

09.03.03 Прикладная информатика

01.03.02 Прикладная математика и информатика

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений

Большим спросом по-прежнему пользуются экономические и гуманитарные направления.

4 августа завершился приём по программам магистратуры на бюджетные места очной и очно-заочной формы обучения. Совсем скоро в университет будут зачислены 2423 студента первого курса магистратуры.

Приёмная кампания 2023 для бакалавриата и специалитета еще не завершилась. Следующий этап зачисления пройдет 16 августа — для поступающих на контракт на очную и очно-заочную форму, а 8 сентября — для поступающих на контракт на заочную форму.

