В Приэльбрусье зафиксирован летний рекорд по количеству подъемов на канатной дороге

6 августа «Эльбрус» принял почти пять тысяч гостей – 4837 уникальных проходов зафиксировала система учета кабардино-балкарского горного курорта. В этот день у подножья самой высокой вершины Европы состоялся финал беговых соревнований Alpindustria Elbrus Race, в том числе любительский забег от генерального партнера гонки – института развития Кавказ.РФ, который управляет курортом.

«За три дня фестиваля мы приняли больше двух тысяч спортсменов. Не меньше гостей приехали на «Эльбрус» в качестве туристов – друзьями, парами, целыми семьями. Причем, география – вся Россия: от Калининграда до Дальнего Востока. Это доказывает, что курорт востребован круглогодично. Мы планомерно выстраиваем всесезонность, создаем новые активности, что дает возможность развиваться «Эльбрусу» и как горнолыжному комплексу, и как спортивной базе, и как летнему горному курорту», – отметил генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

«Эльбрус» принимает фестиваль уже в 11 раз. В этом году он прошел 4-6 августа и собрал 2100 спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана. Участники преодолели семь дистанций общей протяженностью 360 км, в том числе самую большую – трасса вокруг Эльбруса на 135 км.

Самый массовый забег состоялся во второй день соревнований. Это любительская дистанция от Кавказ.РФ. 6,5 км от Поляны Азау до станции «Гарабаши» пробежали 346 человек.

«Считаю, что фестиваль прошел прекрасно – организация на высшем уровне. Это подтверждают и сами участники, и зрители. Конечно, за выходные мы приняли рекордное число гостей, судя не только по уникальным проходам, но и по спросу на гостиницы, трансфер, прокаты. И для Кавказ.РФ, и для республики – это хорошая прибыль. Поэтому убежден, что такие спортивные праздники влияют на турпоток и развивают «Эльбрус» как высокогорную базу и точку притяжения спортсменов не только в зимний, но и в летний период», – отметил заместитель генерального директора Кавказ.РФ, президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Кабардино-Балкарии Хиса Беккаев.

Хиса Беккаев рассказал, что уже в октябре «Эльбрус» готовится принимать ежегодные тренировки горнолыжников и сноубордистов на леднике, ориентировочно в феврале 2024 года состоится Чемпионат России по горным лыжам. Также на будущий спортивный сезон запланированы соревнования региональных и сборных команд страны по зимним видам спорта, альпинистские мероприятия.

Курорт «Эльбрус» — один из первых горнолыжных центров страны, работает с 1970-х годов. Развитием всесезонного туристско-рекреационного комплекса и одноименной экономической зоны занимается институт развития Кавказ.РФ под управлением Минэкономразвития РФ. В Правительстве России развитие Северо-Кавказского федерального округа курирует вице-премьер Александр Новак.

