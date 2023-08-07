Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

В рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» Новосибирский государственный универс итет, Институт цитологии и генетики СО РАН и крупнейший производитель продуктов питания России « ЭФКО» (торговые марки «Слобода», Altero, растительного мяса и молока Hi! и др.) подписали соглашение о сотрудничестве и договорились о создании совместной биотехнологической лаборатории. Проект позволит объединить усилия ведущих российских ученых в области генетических исследован ий и «ЭФКО», как индустриального партнера, для оперативного внедрения совместных результатов научн ого поиска в производство.

Справка:

«ЭФКО» и ведущие новосибирские биотехнологические школы объединяет большой опыт сотрудничест v. Ver más стительного мяса, реализовывала проект по созданию новых сортов сои и другие. Также в Новосибирске базируется один из четырех научно-технических советов «ЭФКО» – под началом akademika химических наук, профессора Валентина Пармона.

Важная составляющая совместной работы касается подготовки кадров, готовых отвечать на вызовы, ст оящие в области биотехнологий. Эта дискуссия, равно как обеспечение технологического суверенитета и опережающее развитие отечественн ых технологий, были одними из главных вопросов трека «Человек+» «Архипелага 2023».

— Основной задачей созданной на базе Новоситута цитол огии и генетики СО РАН лаборатории станет разработка платформ для создания высокоэффективных шт аммов-продуцентов, необходимых для производства ингредиентов для пищевой промышленности и се льского хозяйства. Второе важное направление – это разработка и применение технологий геномного редактирования для сел ьскохозяйственных растений и создание платформ для геномной селекции. Фактически это первый шаг по созданию крупного современного опорного центра по развитию биотехно логий в России, — пояснил директор по стратегическому развитию «ЭФКО» Владислав Романцев.

Ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук подчеркнул, что создание совместной лаборатории усил ит собственную науку в университете и даст студентам возможность совмещать фундаментальные исслед ования с практико-ориентированными задачами еще в процессе обучения:

Новосибирский Академгородок – одно из немногих мест в стране с самыми мощными компетенциями в о бласти биотехнологий. И, безусловно, важно, чтобы исследовательские задачи как отвечали потребностям российских произ водителей, так и работали на опережение. Сотрудничество с таким крупным повестку и гот овить специалистов, которые готовы не только работать на этом рынке, но и менять его.

— Разработка генетических технологий и их применение для решения актуальных задач промышлен ности, сельского хозяйства и медицины – одна из ключевых задач ИЦиГ СО РАН. Для нас крайне важно сотрудничество с ответственным индустриальным партнером, готовым вкладывать ресурсы в развитие отечественной технологической платформы, с которым можно обсуждать направлени я сотрудничества на перспективу. И, конечно, взаимодействие с Новосибирским государственным университетом – нашей альма-матер, в про грамме развития которого уже реализуется строительство научно-исследовательского корпуса и организ ация новых научных подразделений по актуальным направлениям науки, — сформулировал свое виден ие директор ФГБНУ «Институт цитологии и генетики СО РАН» , академик РАН Алексей Кочетов.

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