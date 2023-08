В Минэкономразвития оценили план развития Республики Хакасия на долгосрочную перспективу

Source: MIL-OSI Russian Language News

В понедельник прошла встреча министра экономического развития России Максима Решетникова и депутата Государственной Думы РФ от Республики Хакасия, фракции «Единая Россия», зампреда комитета по экономике Сергея Сокола.

Сергей Сокол представил министру план развития Хакасии до 2035 года.

В документ вошли предложения по социально-экономическому развитию региона от жителей республики и экспертного сообщества.

«У региона имеется нереализованный потенциал в таких отраслях, как промышленное и сельскохозяйственное производство, агропромышленный сектор и сфера туризма. Для их развития региону важно активнее использовать федеральные инструменты поддержки, начиная от национальных проектов по туризму и развитию МСП, а также инструментов поддержки инвестиций. В их числе СЗПК и государственно-частное партнерство. В том числе должны стать востребованными инфраструктурные бюджетные кредиты и механизм реструктуризации бюджетных кредитов. Регион сможет на высвободившиеся после реструктуризации бюджетных кредитов средства построить инфраструктуру для новых проектов, а затем списать задолженность по бюджетным кредитам за счет налогов от этих проектов», – отметил Максим Решетников.

«Вместе с командой мы «упаковали» в один документ все наши предложения по развитию республики, – пояснил Сергей Сокол. – Основные наши положения: рост внебюджетных инвестиций, создание новых рабочих мест, рост доходов населения. Ключевые направления действий – развитие агропромышленного сектора, металлургического кластера, туризма, поддержка малого и среднего бизнеса».

«Сейчас много возможностей для развития, освободились рынки, есть большой государственный заказ. Надо активно использовать эти возможности», – подчеркнул министр.

