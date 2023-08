Взломать культурный код: как выстроить сотрудничество с китайскими партнерами

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 августа Центр современных медиакоммуникаций (ЦСМ) ВШЭ проведет бесплатный вебинар по теме «5 критических ошибок в бизнес-отношениях с Китаем». Евгений Бажов, предприниматель, бизнес-консультант, советник по трансформации для руководителей китайских корпораций из списка Fortune 500, расскажет о том, как грамотно выстроить коммуникацию и наладить долгосрочное сотрудничество с китайскими компаниями. На вебинаре будет представлен подготовленный ЦСМ ВШЭ онлайн-курс «Искусство коммуникаций по организации онлайн-бизнеса с Китаем». Автора вебинара и онлайн-курса Евгения Бажова представит телеведущая, директор Центра современных медиакоммуникаций НИУ ВШЭ Арина Шарапова. Вместе они обсудят, на какие подводные камни могут натолкнуться российские предприниматели, которые хотят вести бизнес с Китаем. По мнению Евгения Бажова, чтобы заработать свой первый миллион, а затем и миллиард на торговле с этой страной, нужно овладеть искусством коммуникаций. Бизнес, который приходит в Китай без опыта и подготовки, порой совершает критические ошибки.

«Россия стала мировым “лидером” по количеству наложенных на нее санкций, — комментирует Евгений Бажов. — Импорт товаров в Россию из стран Запада после введения ограничений сократился более чем на 60%. Из ведущих стран-производителей, пожалуй, только Китай поддерживает Россию и открыт к сотрудничеству. А экспорт в Китай — еще более сложный кейс». Спикер уверен: методы ведения бизнеса с китайцами кардинально отличаются от европейских. «Тот, кто успеет первым понять, как правильно выстроить коммуникацию с китайцами, сможет заполнить пустоту и вырасти в это кризисное время», — говорит он. В рамках вебинара Евгений Бажов и Арина Шарапова обсудят, каковы самые распространенные ошибки в коммуникации с китайскими бизнесменами, почему продавать и покупать у них — это разные вещи, как отличить китайскую вежливость от делового интереса, каков уровень конкуренции и реальных затрат при выходе на рынок Китая и можно ли делать бизнес в этой стране без связей и знакомств. «У меня есть 20-летний опыт жизни и ведения бизнеса в Китае. Я расскажу среди прочего о своих провалах — это сохранит 5–7 лет вашей жизни и несколько миллионов долларов упущенной прибыли», — отмечает Евгений Бажов. Принять участие в вебинаре могут все желающие: начинающие и опытные предприниматели, которые хотят выстроить закупки и продажи в Китае; люди, интересующиеся образом мышления и коммуникаций китайцев и планирующие связать свою жизнь и карьеру с Китаем.

