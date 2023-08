Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

инистр экономического развития РФ Максим Решетников посетил с рабочим визитом предприятия Алтайского края, реализующие нацпроект «Производительность труда», который курирует Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Повышать производственную эффективность при помощи бережливых технологий компаниям-участникам помогали эксперты ФЦК.

Сначала министр побывал в «Алтайском научно-исследовательском институте технологии машиностроения» (АНИТИМ). Предприятие занимается проектированием и производством сельскохозяйственной техники и запчастей к ней. Эксперты ФЦК с рабочей группой компании на треть увеличили выработку сцепки борон «Заря» и снизили время изготовления конечной продукции. Эта техника, предназначенная для сохранения влаги в почве в ранний весенний сезон, крайне востребована у сельхозпроизводителей как в Алтайском крае, так и в соседних регионах.

«Надо сказать слова благодарности губернатору, Виктору Петровичу, его команде за то, что очень грамотно усиливают региональные меры поддержки с федеральными программами. Например, национальных проектов “Производительность труда” и “Малый и средний бизнес”. Благодаря национальному проекту “Производительность труда” на предприятиях удаётся повышать эффективность за счёт внедрения современных подходов бережливого производства на сильную, проверенную временем научно-техническую базу.

Благодаря такому подходу управленческой команды Алтайский край получает многовекторное и комплексное развитие. Это не только аграрный регион и промышленный регион. Это ещё и крайне перспективная для развития туризма территория», — отметил Максим Решетников.

Сегодня повышение производственной эффективности предприятий сельского хозяйства и смежных отраслей особенно актуально, ведь они являются одними из драйверов роста российской экономики. «Мы отмечаем высокие результаты работы с экспертами ФЦК. Благодаря реализованным мероприятиям удалось сократить время протекания процесса изготовления сцепки на 27%, с 621 до 452 часов, количество незавершенного производства снизить на 17 %, со 110 до 91 тонны, а выработку увеличить на 34 %, с 0,173 до 0,23 шт./ чел в смену. Оценив полученные эффекты, мы активно тиражируем полученный опыт на другие производственные участки», – отметил генеральный директор АНИТИМ Роман Пфаф.

Также министр посетил предприятие «Алтайский завод прецизионных изделий» (АЗПИ) – один из лидеров производства топливной аппаратуры для дизельных двигателей. Продукция АЗПИ в том числе применяется в автомобилях, выпускаемых компанией «КАМАЗ». Завод одним из первых в регионе присоединился к реализации нацпроекта «Производительность труда». Эксперты ФЦК помогли АЗПИ повысить эффективность участка, на котором изготавливаются электромеханические форсунки.

«Пилотный проект был успешно реализован совместно с экспертами ФЦК. Они вместе с нашей рабочей группой исключили лишние операции и транспортировку, оптимизировали расстановку оборудования, увеличив в итоге выработку в полтора раза и сократив время на изготовление изделий с 64 до 34 дней», – пояснил председатель правления ООО «УК «Алтайский завод прецизионных изделий» Виктор Герман. Он также подчеркнул, что АЗПИ является модельным предприятием по внедрению бережливого производства в Алтайском крае. С 2021 года на его площадке уже прошли стажировку более 180 руководителей предприятий.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI