Опубликованы сведения о зачислении на бюджетные места бакалавриата

Приемная комиссия НИУ ВШЭ опубликовала сведения о зачислении абитуриентов, поступающих по основному конкурсу, на бюджетные места бакалавриата/специалитета.

Абитуриенты, вошедшие в списки «зеленой волны» и не попавшие в приказы на бюджетное место ни одной выбранной образовательной программы, приглашаются к зачислению на места за счет средств Высшей школы экономики. Для этого понадобится только заключить договор об образовании в срок до 18 августа. Подробная информация о поступлении на такие места размещена по ссылке. Список абитуриентов, приглашенных к зачислению на места за счет средств университета, опубликован здесь. Сведения о зачислении таких абитуриентов будут опубликованы не позднее 21 августа.

Приказы о зачислении абитуриентов на платные места будут публиковаться с 16 по 30 августа по мере заключения и оплаты договоров об образовании. Информация об этом будет появляться на странице Приемной комиссии.

Поздравляем всех зачисленных в бакалавриат/специалитет НИУ ВШЭ! Следите за новостями на страницах ваших образовательных программ — вскоре там появится информация о ближайших организационных собраниях, которые пройдут в конце августа.

