Минэкономразвития поддержит создание ОЭЗ на территории курорта «Белокуриха Горная» на Алтае

В рамках рабочей поездки в Алтайский край министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил строящийся курорт «Белокуриха Горная», а также осмотрел реализованные инвестиционные проекты на территории ОЭЗ ТРТ (особая экономическая зона туристско-рекреационного типа) «Бирюзовая Катунь» и провел совещание по развитию туризма в регионе с представителями туротрасли. По итогам поездки принято решение поддержать предложение о распространении режима ОЭЗ на территории курорта «Белокуриха Горная».



«Минэкономразвития с учетом эффективности действующей ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» поддерживает инициативу губернатора проработать применение режима ОЭЗ на территории курорта «Белокуриха Горная». Проект также включен в число приоритетных в рамках Стратегии социально-экономического развития Сибири», – сказал Максим Решетников.



Проектом «Белокуриха Горная» предусмотрено создание нового курорта на площади 136 га, рассчитанного на единовременное размещение до 3 тысяч туристов. Особенности его расположения позволяют расширить возможности традиционного санаторно-курортного профиля, дополнив его горнолыжной составляющей. «Это станет качественной альтернативой зарубежным курортам, которые раньше выбирали наши граждане. Кроме того, это хорошая поддержка местного рынка труда. Ведь строительство 1 номера в гостинице 4-5 звёзд создаёт 3 рабочих места, против 1 занятого на 1 номер гостиницы 2-3 звезды», – подчеркнул Максим Решетников.



В настоящее время инвесторы вложили в создание объектов туристской инфраструктуры порядка 2,6 млрд рублей. Открытие нового курорта позволит Алтайскому краю привлечь 18 млрд инвестиций и создать свыше 1,7 тысяч рабочих мест до конца 2027 года.



В ходе поездки министр осмотрел строящийся на территории инвестиционной площадки многофункциональный гостиничный комплекс «Altay Restart». Он строится по программе льготного кредитования отелей под 3-5% годовых по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Комплекс предполагает создание 76 номеров вместимостью более 270 мест и клиники превентивой медицины. Объект регион планирует запустить в 2024 году.



Максим Решетников также осмотрел средства размещения, работающие на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Ежегодно новыми резидентами ОЭЗ становятся 3-5 компаний.



Министр отметил, что «в целом благодаря инфраструктурным мерам поддержки только по уже реализующимся в ОЭЗ проектам регион сможет увеличить номерной фонд в два раза в ближайшие три года».

