05.08.2023 18 Dywizja Zmechanizowana stanowi ważny element systemu obronnego dla Polski i wschodniej flanki NATO

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

5 sierpnia szef MON spotkał się z żołnierzami 18 Dywizji Zmechanizowanej, która stanowi ważny element systemu obronnego kraju. Jej zadaniem jest obrona wschodniej części Polski.

Jak zaznaczał szef MON dywizja budowana jest na wzór dywizji amerykańskich. Wyposażana jest także w najnowocześniejszy sprzęt, w tym amerykańskie czołgi Abrams i koreańskie wyrzutnie Chunmoo.

W ramach 18 Dywizji Zmechanizowanej jest 1 Warszawska Brygada Pancerna, która już posiada amerykańskie czołgi Abrams. Niedługo do 18 Pułku Artylerii, który w przyszłym roku zostanie powiększony do poziomu brygady, trafi artyleria rakietowa – koreańskie wyrzutnie rakietowe o zasięgu do 300 kilometrów posadowione na polskich Jelczach. To ważne, bo jak widzimy z doświadczeń ukraińskich artyleria rakietowa odgrywa kluczową rolę na polu walki. W związku z tym, po 18 latach przerwy do Wojska Polskiego wracają jednostki artylerii rakietowej i to się dzieje właśnie teraz. Dzieje się ze względu na decyzje podejmowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. My dbamy o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Rozwijamy Wojsko Polskie, w odróżnieniu od Donalda Tuska, który likwidował jednostki wojskowe

– zaznaczył szef MON.

Likwidacja jednostek na wschód od Wisły była wyraźnym sygnałem pokazującym, że Polska jest rozbrajana, ale to już jest historia. My konsekwentnie budujemy siłę Wojska Polskiego

– zaznaczył minister M. Błaszczak.

Szef MON zwrócił uwagę, że obecność żołnierzy Wojska Polskiego na wschodzie Polski jest cały czas wzmacnia, poprzez m. in. tworzenie jednostek wchodzących w skład 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.

Patrząc łącznie na 18 Dywizję Zmechanizowaną, ale także inne jednostki, w tym batalion Wojsk Obrony Terytorialnej, widzimy że tu w tym miejscu służy na co dzień ponad 1000 żołnierzy. Rozwijamy konsekwentnie Wojsko Polskie, wzmacniamy jego siłę. (…) A przecież inaczej było do 2015 roku, kiedy to właśnie ustawiano Wojsko Polskie na zachodzie naszego kraju, a likwidowano jednostki na wschodzie. Tu w Siedlcach w 2011 roku zlikwidowano batalion Wojska Polskiego tak, że ta jednostka w zasadzie nie funkcjonowała. Gdyby Wojsko Polskie zniknęło z mapy Siedlec, to byłoby to dużym zagrożeniem dla całej naszej Ojczyzny

– mówił szef MON w Siedlcach.

Podczas wizyty w Siedlcach minister Błaszczak poinformował także o szczegółach wczorajszej rozmowy telefonicznej z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem.

Rozmawialiśmy na temat naszej współpracy wojskowej polsko-amerykańskiej. Sekretarz Austin podkreślał bardzo dobrą współpracę. Powiedział, że wręcz współpracę, która może stanowić wzór jeśli chodzi właśnie o wzmacnianie relacji sojuszniczych, jeżeli chodzi o wzmacnianie Wojska Polskiego. Bezpieczeństwo, które zapewnia Wojsko Polskie naszej Ojczyźnie, promieniuje także na naszych sąsiadów w Sojuszu Północnoatlantyckim, a więc zapewniamy bezpieczeństwo na całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy solidarni z naszymi sojusznikami

– podkreślił minister M. Błaszczak.

Galeria ->>> 18 Dywizja Zmechanizowana stanowi ważny element systemu obronnego dla Polski i wschodniej flanki NATO

OSI MIL