Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Odbudowujemy jednostki wojskowe

Do 2015 r., zlikwidowano w Polsce ponad 600 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego. Wiele z nich znajdowało się na wschodzie naszego kraju, w pobliżu granic z Rosją i Białorusią. Wśród jednostek, które rozformowano były m.in. 14. Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej czy 3. Brygada Zmechanizowana Legionów w Lublinie.

– Po ataku na Gruzję, po ataku na Krym jeszcze dalej likwidowano jednostki wojskowe. Dlaczego tak robiono? Warto aby o to zapytać. Dzisiaj mamy do czynienia z różnego rodzaju zagrożeniami. Wojna na Ukrainie rodzi oczywiste zagrożenia. Także grupa Wagnera na Białorusi też tworzy zagrożenia, ale przed tymi zagrożeniami obroni Polskę dobry rząd – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Nie pozwalamy na to, aby polskie bezpieczeństwo było osłabione. Tworzymy nowe jednostki wojskowe i rozwijamy siłę tych, które już istnieją. Powołaliśmy m.in. 1. Dywizję Piechoty Legionów oraz 18. Dywizję Zmechanizowaną. W 2017 r. stworzyliśmy dodatkowo Wojska Obrony Terytorialnej, które dziś już liczą ponad 36 tys. żołnierzy i nadal rosną w siłę. Rozwinęliśmy również zakres obrony naszego państwa, dzięki stworzeniu w 2022 r. Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Polska armia broni bezpieczeństwa naszego kraju

Nasza armia, która docelowo osiągnie 300 tys. żołnierzy, jest fundamentem naszego bezpieczeństwa. Zwiększamy stan liczbowy wojska i kupujemy najnowocześniejsze wyposażenie – tak właśnie tworzymy nowe jednostki wojskowe. Siła naszej armii czyni nas ważnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Dzisiaj Polska może być dużo spokojniejsza i to w trudnych czasach. Czasach, w których toczy się wojna za naszą wschodnią granicą. Bo spokój rodzi się z siły – zaznaczył primer ministro Mateusz Morawiecki.

Znamy cenę wolności i niepodległości naszej Ojczyzny, dlatego inwestujemy w potencjał obronny naszego kraju. Polska jest bezpieczna, a nasze wojsko coraz silniejsze.

Naprawa finansów publicznych pozwala na inwestycje w nasze bezpieczeństwo

W ciągu ostatnich miesięcy Siły Zbrojne RP wzbogaciły się o najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. Zakupy nowoczesnych czołgów, samolotów i artylerii są możliwe dzięki rekordowym nakładom na obronność – con najmniej 3% PKB.

Nowi rekruci dołączają w szeregi polskiej armii, ponieważ zwiększyliśmy atrakcyjność służby wojskowej. Zwiększyliśmy minimalne wynagrodzenie żołnierzy o niemal 100 proc. w porównaniu do 2015 r. – dziś wynosi ono 4960 zł bruto. Si ł Zbrojnych RP.

Wyższe wynagrodzenia, elastyczna rekrutacja, nowoczesne wyposażenie – to dzisiaj ważne argumenty, które składają się na atrakcyjność służby w Wojsku Polskim i jego nowych jednostkach, które tworzymy.

