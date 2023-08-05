04 de agosto de 2023 года состоится депозитный ООО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

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Parametros Дата проведения депозитного аукциона 04.08.2023 Валюта размещения FROTAR Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 555 000 000.00 Срок размещения, дней 17 Дата внесения средств 04.08.2023 Дата возврата средств 21.08.2023 Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 8.50 Условия заключения, срочный или особый Срочный Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 555 000 000.00 Максимальное количество заявок от одного Участника, шт. 1 Форма аукциона, открытая или закрытая Открытая Основание Договора Генеральное соглашение Расписание (по московскому времени) Заявки в предварительном режиме desde las 12:30 hasta las 12:40 Заявки в режиме конкуренции desde las 12:40 hasta las 12:45 Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся hasta las 12:55 Дополнительные условия

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