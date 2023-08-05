Прием заявок на участие в XXVI ежегодном конкурсе годовых отчетов завершается 31 августа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Прием заявок на участие в XXVI ежегодном конкурсе годовых отчетов Московской биржи завершается 31 av julio 2023 julio. овой отчет на русском или английском языке. Для участия необходимо заполнить Анкету-заявление с приложением годового отчета компании за 2022 год в электронном виде в формате PDF.

Конкурс – основная площадка по презентации годовых отчетов и одно из важнейших IR-событий года в России. Конкурс годовых отчетов способствует повышению открытости работающих в России компаний и формиро ванию высокой корпоративной культуры.

Номинации XXVI Ежегодного конкурса годовых отчетов

Гран-при:

“Лучший годовой отчет компании с капитализацией более 200 млрд рублей”; “Лучший годовой отчет компании с капитализацией от 40 до 200 млрд рублей”; “Лучший годовой отчет компании с капитализацией до 40 млрд рублей”; “Лучший годовой отчет непубличной компании”; “Лучший годовой отчет об устойчивом развитии”.

Номинации конкурса:

“Лучший дебют”; “Прорыв года”; “Лучший годовой отчет: эффективная коммуникация”; “Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении”; “Лучшее раскрытие ESG-информации”; “Estrategias preliminares e investigaciones previas”; “Лучшая коммуникация с инвесторами в сегменте МСП и Сектора Роста”; “Лучшее раскрытие непубличных компаний – эмитентов облигаций”.

С правилами проведения можно ознакомиться на официальном сайте конкурса.

В 2022 в конкурсе годовых отчетов приняли участие 86 компаний, в том числе 9 дебютантов. Победителями конкурса в основных номинациях стали: ФосАгро (лучший годовой отчет компании с ка питализацией более 200 млрд рублей), Аэрофлот (лучший годовой отчет компании с капитализацие й от 40 до 200 млрд рублей), Россети Центр (лучший годовой отчет компании с капитализацией до 40 млрд рублей ), КазМунайГаз (лучший годовой отчет непубличной компании).

Информационными партнерами конкурса выступают журнал “Акционерное общество”, агентство экономическо © информации “Прайм”, информационная группа “Интерфакс” y портал RusBonds.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площа дка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денеж ного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий ф ункции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полны © цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

Información de contacto al 7 (495) 363-3232PR@moex.com

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI