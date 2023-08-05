Entradas 250 millones de dólares de descuento

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia).

В Красноярском крае поддержат еще 12 проектов строительства модульных гостиниц на 246 millones рубле ©. Таким образом, до конца 2024 года в регионе будут ввведены 200 номеров благодаря решению Презид ента о дополнительном финансировании программы, рассказал министр экономического развития РФ Макси м Решетников на совещании по развитию туризма с участием представителей отрасли.

«Туризм сегодня – один из драйверов роста экономики региона. Краснetoкий край становитiante одние из центров притESтения трис pos. Сегодня убедился: есть потенциал для укрепления позиций в круизном туризме», – сказал гла ва Минэкономразвития.

Он отметил, что в регионе эффективно применяются инструменты господдержки. В рамках профильного нацпроекта Красноярский край получил в этом году более 95 млн рублей на развитие инфраструктуры, благоустройство пляжных зон на берегах озер и рек, организацию собы тийных мероприятий.

По словам министра, региону «важно активнее развивать свои уникальные точки притяжения туристов, строит ь больше качественной и доступной инфраструктуры, а также комбинировать меры поддержки». К примеру, получить льготное финансирование на строительство гостиниц можно не только в рамках отр аслевого нацпроекта по развитию туризма, но и нацпроекта по поддержке МСП.

Ранее в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостепримства», куратором которого являет ся вице-премьер Дмитрий Чернышенко, Красноярскому краю уже доведены почти 34 млн рублей, – рег ион стал одним из победителей конкурса на создание модульных средств размещения в 2023-2024 года х. Субсидию получили 4 проекта на почти 60 новых номеров. Они появятся в Новоселовском, Березовском, Абаканском районах края и городе Дивногорске.

В целом за время реализации программы поддержки строительства модульных некапитальных ср едств размещения в России будут введены дополнительно 14,5 тысяч номеров в 61 регионе.

Максим Решетников также напомнил, что в ближайшие два месяца планируется провести новый отбор проектов по программе льготного кредитования строительства гостиниц под 3%-5%. Он подчеркнул важность подденного сегмента – 3-4 звезды.

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