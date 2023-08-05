О смене торгового кода ценных бумаг ПАО “Артген”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

На основании договора об оказании услуг по изменению торгового кода ценных бумаг ПАО Московская Биржа приняты следующие решения:

внести с “18” августа 2023 года изменения в параметры ценных бумаг ПАО “Артген”, включенных в раздел “Третий уровень” Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа:

акции обыкновенные, находящиеся в Секторе Рынка инноваций и инвестиций, регистрационный номер выпуска – 1-01-08902-A от 12.01.2004:

Параметры Текущие параметры Новые параметры Торговый код ISKJ ABIO



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