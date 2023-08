Минэкономразвития РФ: лесопромышленные компании, пострадавшие от санкций, получили 6 млрд рублей федеральной поддержки

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках рабочего визита в Красноярский край министр экономического развития РФ Максим Решетников провел совещание по развитию лесопромышленного комплекса региона.

По словам министра, Минэкономразвития, Минфином, Минпромторгом, отраслевыми ведомствами и регионами по поручению Председателя Правительства Михаила Мишустина для поддержки лесопромышленного комплекса разработаны дополнительные меры поддержки компаний. Они уже помогают бизнесу адаптироваться к новым условиям.

«Красноярский край – опорный регион для всей лесной отрасли. Здесь сосредоточена одна седьмая национальных запасов древесины. Поэтому уделяем такое внимание развитию этой отрасли. Во-первых, разрешили вывоз лесоматериалов через несколько автомобильных пунктов пропуска на границе с Казахстаном. А также по железной дороге через любые пункты пропуска, граничащие с государствами ЕАЭС. Это позволило увеличить поставки российской продукции за рубеж. Во-вторых, дали регионам возможность определять размер арендной платы за лесные участки на основе фактической заготовки древесины. И наконец, установили высокий приоритет для экспорта лесопромышленных грузов по железной дороге», – отметил Максим Решетников.

Кроме того, для компенсации затрат на транспортировку по поставкам всех видов лесопродукции увеличили предельный лимит субсидии с 300 до 500 млн руб. «Это поможет бизнесу сохранить финансовую устойчивость. В этом году 57 отраслевые компании уже получили 6,3 млрд рублей на перевозку леса. Из них 3 компании из Красноярского края – им выделено 1,2 млрд рублей», – дополнил министр.

«Лесная отрасль в крае, как и во всей России, сейчас в непростой ситуации. Сказались санкции, закрытие европейских рынков. Объем экспорта пиломатериалов в 2022 году снизился. Но главные зарубежные партнеры – страны Азии – по-прежнему заинтересованы в нашей продукции. Мы обсудили сегодня сложившуюся ситуацию, передали предложения по мерам господдержки на федеральном уровне для заготовителей и переработчиков древесины. Речь идет об оплате аренды по фактической заготовке, компенсации затрат на транспортировку и так далее», – отметил врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков.

«В качестве антикризисной меры поддержки отрасли в этом году Правительство ввело эксперимент, по которому на территории Северо-Западного Федерального округа арендная плата определяется по факту заготовки. При этом компании должны выполнить ряд условий: лесозаготовитель должен являться переработчиком и экспортером, либо состоять в группе лиц переработчиков и экспортеров, а освоение расчетной лесосеки должно составлять не менее 50%. К вопросу введения такого расчёта по всей территории страны можно вернуться только после оценки эффективности этой меры», – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко.

«ВЭБ.РФ реализует в регионе 3 крупных проекта в лесопромышленном комплексе, на базе исторического портфеля. Это лесопильное производство, биотехнологический комплекс по глубокой переработке древесины и мебельный комбинат. Во время посещения последнего перед совещанием договорились о скорейшем запуске производства силами Группы ВЭБ.РФ. Эти проекты существенно улучшат ситуацию в лесопромышленном комплексе Красноярского края», – сообщил старший банкир бизнес-блока ВЭБ.РФ Антон Перин.

В совещании также приняли участие заместитель министра финансов Ирина Окладникова, заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, заместитель руководителя Рослесхоза Анастасия Винокурова, заместитель руководителя ФТС Елена Ягодкина, заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин, заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, и.о. министра Красноярского края Алексей Панов, генеральный директор ООО «Деревообрабатывающая компания «Енисей» Юрий Гайдуцкий, учредитель ООО «Центр Сибири» Сергей Гауф, генеральный директор ООО «Ксилотек Сибирь», представитель ПАО «Сегежа групп» Сергей Побегайло.

