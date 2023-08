Минэкономразвития разрабатывает параметры мер поддержки МСП до 2030 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

ервый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов провёл селекторное совещание с регионами по вопросам поддержки бизнеса. В ходе встречи участники обсудили итоги работы в первом полугодии по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и подходы к установлению показателей поддержки малого бизнеса в 2025–2030 годах.

«Пакет мер поддержки, который сейчас разрабатывается Минэкономразвития и будет оформлен до конца текущего года, учитывает текущие тенденции и основан на трёх приоритетных направлениях – стимулировании вновь создаваемого бизнеса, продлении жизненного цикла действующих организаций и структурной поддержке», – сообщил Андрей Белоусов.

Он отметил, что роль регионов в поддержке предпринимательства на следующем этапе существенно вырастет. «Каждый регион должен будет разработать систему развития МСП по тем приоритетам, что будут зафиксированы в федеральной программе, с учётом местной специфики», – пояснил первый вице-премьер. Субъектам Российской Федерации следует активнее использовать такие инструменты, как кооперация МСП с крупными региональными компаниями, цифровизация, преференциальные режимы, поддержка экспортного потенциала малого и среднего бизнеса.

Подводя итоги текущей работы по нацпроекту, директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян отметила, что на 1 июля 2023 года все плановые показатели достигнуты. После ежегодного обновления единого реестра, когда из него исключаются перешедшие в более высокую категорию предприятия, не сдавшие налоговую отчётность или прекратившие деятельность организации, количество субъектов МСП составило 5,8 млн (с учётом новых российских регионов – свыше 5,9 млн). Это самый высокий показатель по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет ведения реестра.

По сравнению с июлем 2022 года количество субъектов МСП выросло почти на 258 тыс. Кроме того, зафиксировано наибольшее значение числа средних компаний в едином реестре с 2018 года – 18,6 тыс., что выше значений 2021 года (17,9 тыс.) и 2022 года (17,8 тыс.). Количество вновь созданных субъектов МСП выросло на 5,7% на 10 июля 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года (613 тыс. и 580 тыс. соответственно, без учёта новых регионов). Так, в Республике Калмыкия рост составил 49%, Республике Ингушетия – 23%, Республике Мордовия – 16%.

Представители регионов в ходе совещания рассказали о своих текущих и перспективных задачах. Андрей Белоусов призвал субъекты Российской Федерации активизировать работу по предоставлению грантов молодым и социальным предпринимателям, не снижать темп поддержки бизнеса микрофинансовыми и гарантийными организациями, оказания других мер, способствующих развитию МСП.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI