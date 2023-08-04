08.03.2023, 17-28 (мск) оценки процентных рисков инструмента USD000TODTOM.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

03.08.2023 17:28

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драго ценных металлов ПАО Московская Биржа 03.08.2023, 17-28 (мск) изменены значения нижней границы цено вого коридора сделок СВОП (до -0.4779 руб.) и диапазона оценки процентных рисков (до -0.5258 руб.) по инструменту USD000TODTOM

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