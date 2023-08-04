08.03.2023, 12-24 (мск) ых рисков ценной бумаги SU26231RMFS9 (ОФЗ 26231).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

03.08.2023 12:24

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 03.08.2023, 12-24 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (desde 15,86) y dia de fiesta рыночных рисков (desde 184,59 руб ., эквивалентно ставке 50.0 %) ценной бумаги SU26231RMFS9 (ОФЗ 26231)

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