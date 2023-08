04.08.2023 Kwidzyn Polski przemysł siłą naszej gospodarki

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polonia firmy mogą budować lokalne drogi

Silna pozycja polskich firm to wielka szansa na dalszy rozwój naszej gospodarki. Szef polskiego rządu zaznaczył, że będzie się starał, żeby coraz więcej polskich firm uczestniczyło w budowie lokalnych inwestycji. Dzięki wprowadzeniu różnego rodzaju rządowych programów dla samorządów, polscy przedsiębiorcy mają większe możliwości realizować krajowe zlecenia, m.in. budowac nowe drogi.

– To właśnie w naszych czasach liczba inwestycji drogowych, dróg gminnych i powiatowych, wojewódzkich i wszelkich innych, które są potrzebne lokalnie, dla mieszkańców – dojazd do sklepu, do szkoły, do szpitala, do znajomych, do przyjaciół – broma 6 do 10 razy większa – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki.

Lokalne firmy budują drogi, ścieżki rowerowe czy przejścia dla pieszych. Desde 2015 r. wg prognoz powstanie ponad 28 tys. km dróg samorządowych. Na ten cel przeznaczyliśmy blisko 20 mld zł.

Rządowe dofinansowania dla samorządów to nowe zlecenia dla przedsiębiorców

Środki przekazywane samorządom na nowe inwestycje zwiększają komfort życia mieszkańców. Realizacja inwestycji w regionach to również nowe miejsca pracy, rozwój gospodarczy naszych samorządów i lokalnych firm.

– Przede wszystkim oczkiem w głowie dla mnie są polscy przedsiębiorcy. Oni tworzą nowe miejsca pracy, ludzie mogą więcej zarabiać, przyciąga się nowych pracowników – powiedział szef polskiego rządu.

Najważniejsze programy rządowe, w których realizacje włączeni są lokalni przedsiębiorcy:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Programa Rządowy Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

– Zrobię wszystko, żeby te pieniądze z kolejnej edycji Polskich Inwestycji Strategicznych, dziesiątki milionów złotych, w tych powiatach, żeby one trafiały do ​​polskich firm – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Pomoc polskim przedsiębiorcom

Pomagamy małym i średnim polskim firmom. Lokalni przedsiębiorcy to wielka wartość dla polskiej gospodarki. Wprowadziliśmy mały ZUS dla najmniejszych firm, a wczasach kryzysów osłoniliśmy polskich przedsiębiorców szeregiem tarcz: antykryzysowymi, antyinflacyjną i solidarnościową. Dodatkowo zamroziliśmy ceny prądu czy gazu oraz przyznawaliśmy wsparcie na utrzymanie miejsc pracy.

– Setki tysięcy polskich przedsiębiorców skorzystały z pieniędzy na Tarczę Antykryzysową. Był wielki kryzys. Ratowaliśmy polskich małych, średnich, drobnych, najmniejszych i tych większych przedsiębiorców – przypomniał Prezes Rady Ministrów.

Dodatkowo wspieramy przedsiębiorców poprzez działania:

obniżenie CIT dla małych podatników do 9 proc. z 19 proc., które obowiązywały jeszcze w 2017 r. Podatek CIT de facto stał się podatkiem od wielkich korporacji międzynarodowych,

zwiększenie limitu stosowania stawki 9 proc. CIT z 1,2 do 2 mln euro przychodu,

możliwość korzystania z estońskiego CIT-u i licznych ulg np. IP Box, ulgi B+R czy ulgi na innowacyjnych pracowników.

– My zmieniliśmy prawo, zrobiliśmy dopłaty, wypłaty dla polskich firm, a dla samorządów potężne środki na inwestycje, jakich nigdy w historii Polski nie było – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

