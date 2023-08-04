03.08.2023, 11-01 (en) ых рисков ценной бумаги RU000A0ZZRK1 (ФПК 1P-04).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

03.08.2023 11:01

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 03.08.2023, 11-01 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (desde 104.56) y dia de fiesta рыночных рисков (desde 1100.95 руб ., эквивалентно ставке 7.5 %) ценной бумаги RU000A0ZZRK1 (ФПК 1P-04)

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