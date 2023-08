Source: MIL-OSI Russian Language News

3 августа не стало Виктора Павловича Маслова, академика РАН, ординарного профессора НИУ ВШЭ, видного математика, руководителя первой в СССР кафедры прикладной математики. Коллеги Виктора Павловича вспоминают его.

Виктор Павлович Маслов — это эпоха. Не в жизни МИЭМ, не в жизни ВШЭ — это эпоха в советско-российской математике. Потому что он не только получил выдающиеся результаты собственно в математике — Виктор Павлович обладал способностью видеть, где, в каких прикладных задачах эти результаты могут и должны быть употреблены. И он имел право и способность взять на себя ответственность за это употребление. Вспомним, что именно Маслов должен был дать и дал ответ на судьбоносный вопрос о надежности саркофага вокруг Чернобыльской АЭС.

Не стало Виктора Павловича Маслова. Вся его жизнь тесно связана с Московским институтом электроники и математики. В 1968 году, когда МИЭМ шел 6-й год, в его структуре появилась кафедра «Прикладная математика». Ее возглавил 38-летний профессор физфака МГУ Виктор Павлович Маслов. Первые сотрудники кафедры — аспиранты Виктора Павловича. И в последующие годы кафедра пополнялась выпускниками МИЭМ и МГУ — учениками В.П. Маслова. Так сформировался молодой и очень активный научный коллектив — школа Виктора Павловича Маслова. На протяжении всего времени существования кафедра «Прикладная математика» была одним из ведущих учебных и научных центров не только в стране, но и в мире. А ее заведующий был удостоен в 1978 году Государственной премии СССР, в 1983-м — медали им. Ляпунова, в 1986-м — Ленинской премии, избран действительным членом Академии наук СССР, миновав ступень члена-корреспондента. В 1998 и 2013 годах был удостоен Государственной премии РФ, а в 2000-м — Демидовской премии. Одним из ярких событий в жизни кафедры да и всего МИЭМ было создание на кафедре «спецгруппы» — элитной группы, отобранной из лучших студентов 1-го курса и обучающейся по особой программе со многими нестандартными математическими дисциплинами. Для преподавания в группе был привлечен ряд ведущих российских ученых с мировым именем (таких, как Арнольд В.И., Манин Ю.И. и др.). Результат обучения ребят в этой группе был замечательным — через 6 лет после окончания большинство выпускников нашли свое место в науке: 16 из 26 выпускников группы уже были кандидатами наук. До последнего дня Виктор Павлович живо интересовался делами института и департамента прикладной математики. Его советы и идеи воплощались в уникальную систему курсов по избранным разделам современной «высокой» математики, математической физики, математического и компьютерного моделирования, в соответствии с которой реализуются образовательные программы «Прикладная математика» и «Системный анализ и математические технологии». Все мы, те, кто знал Виктора Павловича, его ученики, будем его помнить и продолжим его дело.

На протяжении всей долгой научной жизни его исследования отличались оригинальностью и невероятной продуктивностью. Введенное им понятие лагранжева многообразия — геометрического объекта, выражающего сущность восходящих к Ньютону классических исследований в области механики, — стало ключевым не только в математической физике, но и в топологии и современном анализе. Оно легло в основу процедуры квантования Маслова и названных В.И. Арнольдом индексом Маслова численных характеристик топологических объектов. Именно геометрический подход обеспечил успех и всеобщее признание разработанных В.П. Масловым и его учениками и последователями асимптотических методов анализа интегралов физической природы, находящих многочисленные приложения в квантовых теориях. Начиная с 1960-х годов профессиональная жизнь В.П. Маслова неразрывно связана с кафедрой прикладной математики Московского института электронного машиностроения. Он определял весь процесс математической подготовки в институте, воспитал десятки высокопрофессиональных исследователей. В течение многих лет он был главным редактором журнала «Математические заметки», в жизнь которого вкладывал душу и огромный труд. Виктор Павлович Маслов всегда будет жить в памяти тех, кто знал его лично или учился по его книгам. Похороны Виктора Павловича состоятся 5 августа, в субботу. Отпевание пройдет в 13:00 в храме Живоначальной Троицы (г. Троицк, улица Солнечная, д. 1). Около 14:30 — прощание и кремация в Хованском похоронном доме по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, квартал № 6, 4, стр. 1.

3 августа

