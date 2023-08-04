Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Виктор Павлович Маслов — это эпоха. Не в жизни МИЭМ, не в жизни ВШЭ — это эпоха в советско-российской математике. Потому что он не только получил выдающиеся результаты собственно в математике — Виктор Павлович обладал способностью видеть, где, в каких прикладных задачах эти результаты могут и должны быть употреблены. И он имел право и способность взять на себя ответственность за это употребление. Вспомним, что именно Маслов должен был дать и дал ответ на судьбоносный вопрос о надежности саркофага вокруг Чернобыльской АЭС.

Не стало Виктора Павловича Маслова. Вся его жизнь тесно связана с Московским институтом электроники и математики.

В 1968 году, когда МИЭМ шел 6-й год, в его структуре появилась кафедра «Прикладная математика». Ее возглавил 38-летний профессор физфака МГУ Виктор Павлович Маслов. Первые сотрудники кафедры — аспиранты Виктора Павловича. И в последующие годы кафедра пополнялась выпускниками МИЭМ и МГУ — учениками В.П. Маслова. Так сформировался молодой и очень активный научный коллектив — школа Виктора Павловича Маслова.

На протяжении всего времени существования кафедра «Прикладная математика» была одним из ведущих учебных и научных центров не только в стране, но и в мире. А ее заведующий был удостоен в 1978 году Государственной премии СССР, в 1983-м — медали им. Ляпунова, в 1986-м — Ленинской премии, избран действительным членом Академии наук СССР, миновав ступень члена-корреспондента. В 1998 и 2013 годах был удостоен Государственной премии РФ, а в 2000-м — Демидовской премии.

Одним из ярких событий в жизни кафедры да и всего МИЭМ было создание на кафедре «спецгруппы» — элитной группы, отобранной из лучших студентов 1-го курса и обучающейся по особой программе со многими нестандартными математическими дисциплинами. Для преподавания в группе был привлечен ряд ведущих российских ученых с мировым именем (таких, как Арнольд В.И., Манин Ю.И. и др.). Результат обучения ребят в этой группе был замечательным — через 6 лет после окончания большинство выпускников нашли свое место в науке: 16 из 26 выпускников группы уже были кандидатами наук.

До последнего дня Виктор Павлович живо интересовался делами института и департамента прикладной математики. Его советы и идеи воплощались в уникальную систему курсов по избранным разделам современной «высокой» математики, математической физики, математического и компьютерного моделирования, в соответствии с которой реализуются образовательные программы «Прикладная математика» и «Системный анализ и математические технологии».

Все мы, те, кто знал Виктора Павловича, его ученики, будем его помнить и продолжим его дело.