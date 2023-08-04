Эволюция индустрии Face ID: инсайты от онлайн-программы “Master of computer vision”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Онлайн-магистратура “ Master of computer vision ” в рамках приемной кампании провела вебинар « Распознавание лиц. Как работает и как ломается? » с участием бизнес-партнера программы — компании Huawei. Его участники узнали об основных принципах работы алгоритмов Face ID и особенностях технологий распознавания лиц относительно других моделей глубинного обучения, а также об уловках, которые вводят в заблуждение системы искусственного интеллекта.

— Андрей, расскажите о рассматриваемых на семинаре задачах машинного восприятия изображений лиц?

— Методы распознавания лиц по фото и видео исследуются уже более полувека. С 90-х годов проводятся конкурсы лучших как коммерческих, так и открытых систем верификации и идентификации лиц. Задача верификации состоит в определении того, содержат ли две фотографии лица одного и того же человека или двух разных людей. Именно она решается, например, при разблокировке смартфона по видео лица. В то же время задача идентификации отвечает на вопрос, кто из заданного списка людей изображен на фото. Решение этой задачи помогает создавать системы видеонаблюдения, осуществлять биометрические платежи (FacePay) и т.п.

— Какие методы применяются для решения этих задач?

— Для решения обеих задач применяются схожие методы, в которых каждой фотографии лица или видеокадру ставится в соответствие некоторый дескриптор — последовательность чисел, схожих для фотографий одного и того же человека, но существенно различающийся для фото разных лиц. Традиционно в распознавании лиц применялись специальным образом подобранные исследователями дескрипторы, например геометрические характеристики, вычисленные по достаточно большому числу ключевых точек лица.

— Насколько они были точны и когда был преодолен разрыв между человеческим и машинным распознаванием лиц?

— Такие дескрипторы оказывались крайне неустойчивыми: они существенно менялись в зависимости от ракурса, при этом точность существенно снижалась при варьирующемся освещении, появлении очков, головных уборов, бороды, усов и т.п. Поэтому с точки зрения преодоления разрыва в качестве распознавания лиц человеком и машиной мы можем вести отсчет с 2014 года, когда в статье “Closing the Gap to Human-Level Performance in Face Verification” была представлена нейронная сеть FaceNet. Сеть обучалась с помощью специально собранного, поделенного на классы набора данных (порядка 4,5 млн фотографий более чем 4 тыс. людей). Предполагалось, что полученный на выходе предпоследнего слоя сети вектор признаков репрезентативен и может быть использован в качестве дескриптора для верификации и идентификации других людей, не представленных в обучающем множестве. В результате ее качество, хоть и существенно превысило традиционные аналоги, было несовершенно. Спустя год был представлен новый процесс обучения сети FaceNet, давший мощный толчок для роста индустрии. Исследование ввело в систему верификации лиц парадигму Metric Learning.

— Почему статья о FaceNet спровоцировала бум индустрии?

— Представленная в статье модель достигла невиданной прежде точности верификации — 99,63% — на традиционном бенчмарке LFW (Labeled Faces in the Wild). В результате статья о FaceNet была процитирована более 13 тыс. раз и вошла в топ-10 самых популярных материалов в области компьютерного зрения. Авторы придумали особую функцию потерь: при обучении с помощью нее сети оптимизируется не просто точность классификации лиц из обучающего набора данных, а именно то, что нужно, — дескриптор лиц, извлекаемый с помощью этой сети так, чтобы расстояния между векторами признаков для различных фото конкретного человека были меньше, чем расстояния от его векторов признаков до векторов признаков любых других людей.

С помощью этой работы исследователи компьютерного зрения осознали, что можно не просто использовать более мощные наборы данных и более глубокие нейросетевые модели, а искать математические способы формулировки задач. Конечно, наличие на этапе обучения больших данных тоже позволяет повысить качество модели. Например, в 2015 году закрытый набор фотографий лиц, использованный для обучения FaceNet, содержал более 200 млн изображений 8 млн персон. В последние годы сопоставимые по объему датасеты уже представлены в открытом доступе. Например, в 2021 году Университет Тихуаны совместно с Имперским колледжем Лондона выложили набор данных WebFace260M из 260 млн фотографий 4 млн людей. Обученные на нем с помощью развития идей FaceNet, в частности функций потерь ArcFace, нейросетевые модели оказываются не хуже коммерческих аналогов известных корпораций.

— Какие проблемы и задачи стоят перед индустрией Face ID и исследователями вашей программы сегодня?

— Одна из важных задач, которую мы решаем, связана с повышением вычислительной эффективности распознавания лиц. Здесь могут встретиться две различные проблемы. Во-первых, если число распознаваемых людей велико, то для вычисления расстояний между дескрипторами входного видеокадра и всеми их фотографиями может потребоваться много времени, поэтому придется либо отказаться от принятия решений в реальном времени, либо разрабатывать специализированные быстродействующие алгоритмы, такие как приближенный поиск ближайшего соседа или последовательный анализ дескрипторов. Во-вторых, время вычисления дескриптора для каждого видеокадра может быть тоже весьма велико, особенно при работе на малопроизводительных мобильных устройствах, поэтому возникает задача разработки специализированных мобильных дескрипторов, адаптированных к архитектуре конкретного устройства.

Конечно, есть и другие задачи, решаемые сейчас исследователями. Например, чрезвычайно актуальной является задача антиспуфинга — противодействия обману систем Face ID с помощью специально заготовленных фотографий или видеозаписей другого человека, а также применения масок или особого макияжа.

— Как обмануть Face ID?

— Сделать это непросто, но возможно. В ходе семинара Степан Комков как раз рассказал о своей разработке AdvHat. Это специальный вид адверсариальных атак на нейронные сети, в результате которых получаемый дескриптор существенно отличается от дескриптора лиц того же человека. В частности, докладчиком было предложено применение специального стикера, наклеиваемого спереди головного убора, в результате чего лучшие на момент публикации статьи нейросетевые модели были совершенно сбиты с толку и распознавали совсем другого человека. Конечно, всегда можно разработать специальный фильтр для борьбы с такими атаками, но предусмотреть все возможные атаки в типовой системе видеонаблюдения нельзя просто из-за ограничений по времени принятия решений в реальном времени.

— Как дизайн программы “Master of computer vision” отвечает вызовам индустрии компьютерного зрения?

— Программа “Master of computer vision” разработана учеными Высшей школы экономики и ведущими экспертами Huawei, SBER Lab, Intel, AIRI, Xperience.ai, участвующими в передовых исследованиях в области компьютерного зрения. Образовательная концепция магистратуры “Master of computer vision” объединяет актуальные исследования в области искусственного интеллекта, анализа данных и машинного обучения, включая глубинное обучение, а также современные практики в сфере компьютерного зрения: методы обработки, анализа и синтеза изображений и видео. Цель магистратуры — подготовить специалистов, которые смогут работать в любых проектах, связанных с распознаванием объектов, разработкой систем видеонаблюдения, созданием 3D-реконструкций и фотофильтров, мобильных приложений для распознавания предметов на фото и видео, внедрением CV на всех типах производства в промышленности, ритейле, медицине, банкинге и пр. Выпускники программы претендуют на позиции Computer Vision Software Engineer, Perception Engineer, 3D Perception / Computer Vision Algorithm Engineer, Computer Vision Testing Engineer, Computer Vision Scientist, Data Scientist, Machine Learning Engineer. Интерактивные практические занятия на программе дают возможность сконцентрироваться на решении бизнес-задач от заметных игроков рынка и быстро расти в профессии, строя карьеру еще во время учебы.

Интервью: Екатерина Зиньковская, Дирекция по онлайн-обучению