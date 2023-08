Цифровой рубль: что это, зачем нужен и как будет работать

Source: MIL-OSI Russian Language News

Что такое цифровой рубль

Простыми словами, цифровой рубль – это альтернативная форма денег, которая имеет такую же силу, как бумажная или безналичная валюта. Выпускает электронные деньги Центробанк России.

Цифровой рубль выглядит как привычный цифровой код, для хранения которого используется специальный кошелек, открытый на официальном сайте ЦБ РФ. Все транзакции с новой валютой будут проходить тоже на сайте регулятора. Зарегистрировать кошелек можно будет через использующиеся сейчас каналы: сайты и приложения банков.

Цифровой рубль и криптовалюта: отличия

Самое главное отличие заключается в том, что цифровой рубль выпускается только Центробанком, в то время как криптовалюта не имеет определенного центра выпуска. Также Центробанк сможет отслеживать все транзакции с использованием электронных денег. Криптовалюту на данный момент отследить нельзя.

Почему вводится цифровой рубль

Рассмотрим основные причины, почему ЦБ РФ вводит цифровой рубль:

Снижение количества наличных денег. Этот тренд распространяется на весь мир, и если смотреть на статистику в России, то в 2023 году большинство розничных покупок осуществляется с использованием безналичных платежей. По данным первого квартала 2023 года этот показатель составляет 81,2%.

Замена SWIFT. В связи с санкциями и отключением российской банковской системы от системы международных переводов ЦБ РФ вкладывает ресурсы в разработку собственной платформы.

Отслеживание финансов. С помощью цифрового рубля получится ограничить «серый» оборот денег, например, отмывание криминальных средств. Однако Центробанк России опровергает все слухи, которые касаются нарушения приватности россиян.

Когда можно будет пользоваться цифровыми рублями

Разговоры о введении цифровой валюты ведутся с 2020 года, но только сейчас президент России подписал соответствующий указ. По прогнозам начать пользоваться цифровым рублем можно будет не раньше 2024 года. До конца текущего года ЦБ РФ запустит пилотный проект с реальными пользователями, которые будут самостоятельно открывать и закрывать кошельки, переводить деньги и оплачивать услуги по QR-коду.

После тестирования Центробанк примет решение, когда проект будет запущен на широкую аудиторию.

Зачем нужен цифровой рубль

Есть несколько причин развития третьей формы денег. Считается, что цифровой рубль будет способствовать упрощению процесса оплаты для населения.

Преимущества использования цифрового рубля:

Удобство. Кошелек не прикрепляется к определенному банку, он будет доступен в личном кабинете и приложении любого банка, если он подключен к платформе. Это позволяет сохранить доступ к кошельку, даже если банк прекратит деятельность в России.

Гарантия безопасности. Все транзакции будут проходить на защищенном сайте ЦБ РФ. Для обеспечения безопасности используется технология криптографии.

Скорость. Все операции с цифровым рублем (переводы между физ. лицами, оплата услуг и товаров) будут проходить без задержек в любое время суток.

Оплата всех услуг. Цифровыми рублями можно будет оплатить услуги ЖКХ, интернет и даже налоги.

Минимальная комиссия. Операции с цифровым рублем станут самыми дешевыми для банков и конечных пользователей.

Для осуществления операций с помощью цифровых рублей у обеих сторон должен быть открыт цифровой кошелек. Если кошелька нет, перевести деньги или оплатить услуги будет невозможно.

Как будет работать цифровой рубль

По задумке Центрального Банка России цифровой рубль в будущем сможет полностью заменить собой наличные и безналичные деньги, это значит, что пользователям будут доступны те же самые операции. Можно будет оплачивать покупки в онлайн- и офлайн-магазинах, переводить деньги друзьям и знакомым, у которых открыт цифровой кошелек.

Как использовать цифровые рубли

Оплачивать покупки и переводить цифровые деньги можно будет либо через приложения банков, которые присоединились к платформе, либо через специализированное приложение, которое будет предоставлять доступ к кошельку. Чтобы оплатить электронной валютой покупки, нужно просто отсканировать QR-код в приложении или приложить гаджет (смартфон или часы) к терминалу. Для перевода денег другому человеку потребуется только его номер телефона – все как сейчас при переводе через СБП.

Как будут выглядеть операции с цифровым рублем

Цифровые деньги будут списываться с кошелька – в таком же формате, как это происходит при безналичной оплате картой. Но для продавцов есть плюс: деньги поступят на счет практически мгновенно.

Что еще нужно знать об операциях с цифровыми рублями:

на пополнение кошелька установлены ограничения – до 300 000 рублей в месяц;

на платежи будет установлен единый тариф, он будет не выше, чем для СБП (на данный момент можно перевести до 100 000 рублей без комиссии);

проценты на остаток средств начисляться не будут – заработать на цифровых рублях пока не получится.

Если говорить простыми словами, цифровой рубль – это удобный формат валюты, который получит распространение по всей России уже в ближайшие годы.

