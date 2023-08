У цифрового рубля появился логотип

Source: MIL-OSI Russian Language News

Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России.

Логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями. Основные цвета логотипа — кораллово-алый (оттенок красного) и белый: белое изображение на красном фоне и наоборот. Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Он станет еще одним средством платежей и переводов. Граждане и компании будут выбирать по своему усмотрению, какой формой рубля пользоваться в том или ином случае. Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. В августе этого года планируется старт пилотирования операций с реальными цифровыми рублями с привлечением ограниченного круга клиентов 13 банков.

