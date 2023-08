Стресс-тесты федеральных проектов в сфере БАС: взгляд изнутри

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В 2023 году Правительством Российской Федерации проведена работа по формированию национального проекта, посвященного развитию беспилотных авиационных систем (БАС). В состав национального проекта вошло пять федеральных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, стимулирование серийного производства и спроса, создание перспективных технологий, подготовку кадров сферы БАС. В рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» эксперты, представители компаний в отрасли БАС и ученые объединились, чтобы проверить проекты «на прочность» и совместными усилиями доработать идеи с приземлением к существующим реалиям и учетом желаемых результатов реализации. К стресс-тесту федеральных проектов присоединилась и команда Центра НТИ по новым материалам на базе Новосибирского государственного университета (ЦНФМ НГУ).

— ЦНФМ НГУ, как один из участников развития сквозной технологии в области моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами, совместно с командой Новосибирской области и участниками проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» в течение нескольких дней стресс-теста принимает участие в работе, посвященной формированию картины будущего, возникающей в условиях представленных инициатив развития сферы БАС, а также формированию предложений, призванных дополнить текущий спектр мероприятий федеральных проектов, — рассказал заместитель директора Центра НТИ по новым материалам на базе НГУ Тимур Бъядовский.

Эксперт объяснил, что для Центра участие в стресс-тесте является важным, поскольку научно-технологическое направление, связанное с созданием новых материалов, является одним из приоритетов рассматриваемых федеральных программ.

— Так, например, сферой БАС востребована разработка и применение новых материалов и средств защиты от экстремальных воздействий внешней среды, разработка сверхлегких материалов для покрытий и внутреннего экранирования беспилотных воздушных судов, объединяющих в себе высокую стабильность к воздействию факторов окружающей среды и многое другое, — дополнил Бъядовский.

Напомним, что Центр по новым функциональным материалам университета в первом такте интенсива организовал технологическую лабораторию по новым материалам, участие в которой приняли эксперты по композитным материалам, по материалам для энергонакопителей и конструктивно-силовых схем, а также главные конструкторы и материаловеды из компаний БАС. На ней участники разрабатывали пакет технологических проектов, которые помогут преодолеть барьеры в области новых материалов и осуществить переход к первому и второму поколениям беспилотных авиационных систем.

