Сообщение о ликвидации, НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр Сокращённое фирменное наименование НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО Регистрационный номер 3483 Дата регистрации Банком России 19.05.2008 Основной государственный регистрационный номер 1082400001078 (19.05.2008) Адрес из устава 660075, г. Красноярск ул. Маерчака, д.10, нежилое помещение №69, нежилое помещение №70, нежилое помещение №71 Адрес фактический 660075, г. Красноярск ул. Маерчака, д.10, нежилое помещение №69, нежилое помещение №70, нежилое помещение №71 Телефон 8(391)274-95-70, 8(391)274-95-78 Устав Дата согласования последней редакции устава: 17.12.2014 , cогласованные изменения в уставe: прочие изменения (13.11.2020) Уставный капитал 28 000 000,00 руб., дата изменения величины уставного капитала: 10.07.2014 Лицензия (дата выдачи/последней замены)

Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-914 от 21.05.2021 Участие в системе страхования вкладов Нет Фирменное наименование на английском языке Limited Liability Company Non-Bank Credit Organization Krasnoyarsk Territorial Settlement Center, OOO NKO Krasnoyarsk Territorial Settlement Center

