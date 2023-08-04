Сделки на Московской бирже в июле совершали свыше 3 миллионов частных инвесторов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам июля 2023 года достигло 26,39 млн (+433 тыс. человек за июль), ими открыто 44,9 млн счетов (+910 тыс. счетов за июль).

Активность частных инвесторов впервые с февраля 2022 года превысила 3-миллионный порог: количество частных клиентов, совершавших в июле 2023 года сделки на Московской бирже, составило 3,06 млн человек. При этом 31 июля была зафиксирована рекордная с начала 2023 года активность частных инвесторов: сделки в течение дня заключали 1,34 млн частных инвесторов при среднедневной активности частных инвесторов в 2022 году 625 тыс. человек.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 78,9%, в объеме торгов облигациями – 35,4%, на спот-рынке валюты – 17,7%, на срочном рынке – 68,2%.

Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в июле составил 76,9 млрд рублей, на рынке акций – 9,2 млрд рублей.

Топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва (2,32 млн), Московская область (1,49 млн), Санкт-Петербург (1,14 млн), Краснодарский край (973 тыс.), Республика Башкортостан (890 тыс.), Свердловская область (877 тыс.), Республика Татарстан (816 тыс.), Ростовская область (771 тыс.), Челябинская область (687 тыс.), Самарская область (624 тыс.).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в июле увеличилось на 45,4 тыс. и составило 5,59 млн счетов. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 202,7 млрд рублей, в структуре оборота 85% – сделки с акциями и по 7,5% – с облигациями и с паями фондов.

Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (562,6 тыс. счетов), Московская область (329,6 тыс.) и Санкт-Петербург (266,6 тыс.). За ними следуют Свердловская область (185,9 тыс. счетов), Краснодарский край (176 тыс. счетов) и Республика Башкортостан (175,4 тыс. счетов).

В июле 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов[1] были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,9% и 7,6% соответственно), акции Газпрома (17,6%), ЛУКОЙЛа (12%), Норникеля (7,4%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6%), акции Яндекса (6%), Роснефти (5,3%), НОВАТЭКа (4,3%) и Магнита (3,9%).

Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов: фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (20,4%), в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (18,4%), в активы денежного рынка AKMM (6,8%), фонд инвестиций в российские акции SBMX (6,8%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (6,6%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности “брутто” EQMX (6,5%), фонд инвестиций в золото GOLD (5,7%), в российские акции AKME (4%), в корпоративные рублевые облигации AKMB (3,2%) и в золото TGLD (3,1%).

Группа “Московская Биржа” управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

[1] Анализ проводится на основе обезличенных агрегированных данных по открытым позициям частных инвесторов в наиболее ликвидных акциях фондового рынка Московской биржи на определенную дату.



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