Россия и Иран обсудили взаимодействие по линии особых и свободных экономических зон

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

августа 2023 года в режиме видеоконференцсвязи состоялась встреча заместителя Министра экономического развития России Дмитрия Вольвача и советника Президента Исламской Республики Иран – секретаря Высшего совета свободной торговли, промышленности и особых экономических зон Ирана Ходжатолла Абдолмалеки. Стороны обсудили текущие вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также же подробнее остановились на взаимодействии в части особых экономических зон.

Дмитрий Вольвач проинформировал иранских коллег о создании в России Союза «Технологии и логистика». Союз создавался в продолжение достигнутых договоренностей о партнерстве особых экономических зон прикаспийских государств между участниками II Каспийского экономического форума. «Деятельность Союза направлена на углубление торгово-экономического и транспортно-логистического взаимодействия России со странами Каспийского региона и государствами, тяготеющим к международному транспортному коридору «Север-Юг», – отметил Дмитрий Вольвач.

В Союз вошли управляющие компании двух особых экономических зон России: ОЭЗ «Технополис Москва» технико-внедренческого типа, которая специализируется на поддержке резидентов, занимающихся созданием и промышленным применением научно-технических разработок, и ОЭЗ «Лотос» промышленно-производственного типа, курирующая производство, переработку и логистику товаров в портовой и промышленной экономических зонах Астраханской области. Третьим участником союза стала автономная некоммерческая организация «Дирекция международных транспортных коридоров», которая занимается вопросами повышения эффективности транспортной инфраструктуры и перевозчиков вдоль маршрутов МТК. Дмитрий Вольвач пригласил иранских коллег к сотрудничеству с Союзом.

«Деятельность Союза «Технологии и логистика» и накопленный опыт сотрудничества между резидентами особых экономических зон России и Ирана позволит нашим странам выйти на новый уровень взаимодействия», – сказал Дмитрий Вольвач.

Стороны также обсудили подходы к созданию Международного союза экономических зон.

«С появлением Международного союза экономических зон у стран Каспийского региона появится больше возможностей для более тесной интеграции, – отметил генеральный директор АО «ОЭЗ Лотос» Сергей Милушкин. – К Международному союзу экономических зон при желании смогут присоединиться такие ведущие торговые партнеры России как Туркмения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Индия, страны арабского мира и многие другие. Безусловно, от создания подобного союза выиграют все его участники».

В завершении встречи, стороны обсудили вопрос заключения меморандума между Минэкономразвития России и Высшим советом свободной торговли, промышленности и особых экономических зон Ирана с участием Союза о сотрудничестве между особыми экономическими зонами России и Ирана, который будет направлен на расширение связей между ОЭЗами для осуществления производственного, торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

В переговорах приняли участие представители профильных департаментов Минэкономразвития России, руководство автономной некоммерческой организации «Дирекция международных транспортных коридоров» и представители двух крупных особых экономических зон России – «Лотос» и «Технополис Москва».

От Высшего совета по свободным торговым, индустриальным и особым экономическим зонам Ирана в заседании приняли участие заместитель секретаря по делам экономики свободных, промышленных и особых экономических зон Ахмад Джамали и директор по координации финансовых международных институтов свободных, промышленных и особых экономических зон директор по координации финансовых международных институтов свободных, промышленных и особых экономических зон Зохре Бахребар.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI