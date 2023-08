Приглашаем к участию в форумах Росмолодёжи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Комитет общественных связей и молодёжной политики города Москвы приглашает учащихся Государственного университета управления вступать в столичные делегации для участи во всероссийской молодёжной форумной кампании.

Форумы Росмолодёжи являются круглогодичной экосистемой развития молодых людей, включающей в себя постфорумное сопровождение и продюсирование участников. Цель форумов – создание развивающей и поддерживающей среды для личного и профессионального роста молодёжи.

Всего на 2023 год запланировано 25 всероссийских форумов на самые разные темы, которые соберут в общей сложности около 50 тысяч очных участников и 300 тысяч в онлайне. Часть мероприятий уже состоялась, но впереди ещё много интересного: «Таврида АРТ», «Истоки», «Машук», «Байкал», «Амур», «Ладога», «Берега», «Евразия Global» и другие. Если вас интересует предпринимательство, управление, IT-сфера, экология, социальное проектирование, культура и искусство, туризм или медиа – вы обязательно найдёте себе форум по душе.

Зарегистрироваться можно на сайте «Молодёжь России».

Прилагаем подробную инструкцию к регистрации и подачи заявки:

Инструкция по регистрации и подаче заявки на форумы Росмолодёжи

Участие в форумах бесплатное. Проживание и питание обеспечивает принимающая сторона. Оплату трансфера участников до места проведения форумов и обратно организует Комитет общественных связей и молодёжной политики города Москвы.

