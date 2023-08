Политех наращивает сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце июля представители Высшей Школы сервиса и торговли Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого посетили сразу две страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Малайзию и Индонезию.

В Малайзии прошла седьмая ежегодная конференция Connecting Asia, объединившая ученых с мировым именем. Среди ключевых участников конференции: доктор Мухаммад Имран Креши, председатель экспертного совета конференции, специалист в сфере цифровой трансформации, управлении устойчивым развитием и бизнес-аналитике. А также доктор Ханиза Сармин — одна из ведущих ученых в области математики. На конференции доценты ВШСиТ, кандидат экономических наук Нэлли Козлова и кандидат филологических наук Екатерина Шевчук представили доклад по теме: «Клиентоориентированные цифровые технологии как средство развития сектора здравоохранения: основные инструменты и перспективы развития».

Доклад произвел большое впечатление и представителей СПбПУ пригласили выступить на саммите, организованном для ключевых гостей конференции. Гостей попросили подробнее рассказать об университете, его истории, программах обучения и академического обмена, возможностях совместного проведения научно-исследовательской деятельности. В ходе визита представители СПБПУ смогли установить дружеские отношения с представителями UTM — Технологического университета Малайзии (г. Джохор-Бару). В UTM проявили большую заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества с СПбПУ.

Далее коллеги продолжили свой путь на юг и после пересечения экватора были радушно приняты в Университете Гунадарма, расположенном в Джакарте (Индонезия). Это один из крупнейших университетов государства, насчитывающий 13 кампусов по всей стране, включая впечатляющий по своим размерам технопарк. Студенты университета, а это почти 45 тысяч человек, могут заниматься в технопарке исследовательской работой и применять свои знания на практике. Учащиеся проводят на площадке технопарка несколько недель в рамках практикоориентированного семестра. Они не просто закрепляют полученные знания, но используют их для развития межпредметных связей. Так, в университете очень развиты направления IT и робототехники, экономика и сельскохозяйственные науки. Студенты разных специальностей реализуют совместные разнонаправленные проекты по указанным специальностям и не только.

Университет Гунадарма, благодаря высокому уровню экспертности ППС и активности студентов, выигрывает правительственные гранты Республики Индонезия. Один из грантов предполагает генное моделирование бархатца — священного цветка для индуистов. Республика Индонезия поликультурна, полиэтнична и многоконфессиональна. Несмотря на то, что большая часть жителей исповедует ислам, в стране достаточно представителей других религий. К каждой религии в стране относятся с большим уважением. Ежегодно одни только административные структуры острова Бали закупают десятки тонн бархатцев для религиозных нужд индуистов. Недавно от администрации Бали поступил запрос на закупку бархатцев темно-фиолетового, бордового и черного цветов. В природе цветок не имеет подобных оттенков, однако с помощью генной инженерии такой сорт создать можно. Правительство решило поддержать запрос жителей Бали и объявило грант на реализацию проекта по генному моделированию растения. Университет Гунадарма выиграл грант и сейчас ученые университета решают поставленную задачу.

По личному приглашению ректора Университета Гунадарма, профессора, доктора экономических наук Э.С. Маргианти коллегам из СПБПУ предложили прочесть лекцию на тему «Глобальный маркетинг: в центре внимания Россия». Лекция имела невиданный успех: очно присутствовало более 150 человек, онлайн ее слушали более 300 человек, а еще выступление докладчиков транслировали по телевидению Джакарты. После доклада лекторам задавали массу вопросов. Тема сотрудничества России и Индонезии не только на академическом, но и на уровне развития совместных бизнес-проектов вызвала огромный интерес. 28 июля 2023 года сторонами был подписан меморандум о намерениях продолжить сотрудничество, наладить на регулярной основе студенческий и преподавательский обмен, а также вести обширную совместную научно-исследовательскую работу.

