Политехники развивают наставничество

Общественный институт « Адаптеры » активно развивает образовательный проект « Траектория адаптации », направленный на обмен опытом и знаниями между активистами кураторских объединений Санкт-Петербурга. В апреле команда под руководством Дмитрия Аграновского выиграла грант от Росмолодёжи в размере 1 117 000 рублей на реализацию проекта. Разбираемся, для чего нужна «Траектория» и кто может принять в ней участие.

Авторы проекта уверены, что развитие системы наставничества в вузах способствует не только комфортной адаптации первокурсников к университетской среде, но и продвижению студенческих проектов и инициатив как внутри университета, так и на внешних площадках. Поэтому идея «Траектории» состоит в том, чтобы создать площадку, на которой участники смогут развить гибкие навыки, разработать совместные проекты, усовершенствовать свои объединения и вывести институт наставничества на новый уровень.

Мероприятия разделены на два направления: «Траектория.Лидеры» — для руководителей кураторских объединений, и «Траектория.Участники» — для всех остальных активистов.

В июне прошло первое мероприятие «Точка Отсчёта», в котором участвовали представители 14 петербургских вузов, в числе которых были СПбПУ, ИТМО, СПбГУ, ЛЭТИ и другие. С приветственным словом выступил проректор по молодёжной политике и коммуникативных технологиям СПбПУ Максим Пашоликов, который пожелал участникам продуктивной работы. Руководитель оргкомитета конкурса кураторов СПб и проректор по воспитательной деятельности и молодёжной политике РГПУ им. Герцена Александр Низов также выступил с напутственной речью и пожелал успехов.

Вузовские команды поделились опытом и рассказали о собственных проектах, специфике работы, сложностях и успехах. На дискуссии в формате международного кафе участники обсудили проблемы, возникающие в различных сферах деятельности. Некоторые из них удалось решить прямо во время мероприятия.

Итоги проблемной сессии легли в основу образовательной программы следующих этапов проекта. Уже в августе пройдет встреча под названием «Точка Опыта». Её программа включает в себя интерактивные лекции, направленные на развитие квалификаций для успешной деятельности, интенсивы, посвящённые формированию бренда и проектной деятельности, и многое другое. В сентябре участников ждёт трёхдневный выездной образовательный форум «Точка Слёта» с мастер-классами и практиками по разным направлениям.

