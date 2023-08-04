О начале торгов ценными бумагами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “03” августа 2023 года приняты следующие решения:

Определить: “04” авгст 2023 гоа как дату начала торгов в процессс рениiencia “, 04” а а. процесе оращения после пон й оп лл сòеющих ценных бijo:

Наименование ценной бумаги Ver todas las definiciones serie КС-4-517 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Registr. 4B02-517-01000-B-005P de 04.07.2023 Номинальная стоимость 1 000 rublos Количество ценных бумаг в выпуске 150 000 000 штук Дата погашения 05.08.2023 Торговый код RU000A106NZ1 Código ISIN RU000A106NZ1 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещ ения биржевых облигаций.Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций . Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Оределить: “04” авгст 2023 года как дату начала тооse в процессс рениiencia “, 04” а аа г -к. -К. -Д. -Д. -Д. -Д. -Д. -Д. -Д. процесе оращения после пон о оп лл сòеющих ценных бммм.

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом пра en la serie 001P-04R Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Восточная Стивидорная Компания” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Registr. 4B02-04-36527-R-001P de 26.07.2023 Номинальная стоимость 1 000 rublos Количество ценных бумаг в выпуске 15 000 000 штук Дата погашения 28.07.2028 Торговый код RU000A106P06 Código ISIN RU000A106P06 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну обли гацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго дня разме щения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленны © купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: a) 09.08.2023;b) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. Андеррайтер наименование ООО “БК РЕГИОН” идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0164300000 краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа РЕГИОН

Оределить: “04” авгст 2023 года как дату начала тооse в процессс рениiencia “, 04” а аа г -к. -К. -Д. -Д. -Д. -Д. -Д. -Д. -Д. процесе оращения после пон о оп лл сòеющих ценных бммм.

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом пра en serie ПБО-001Р-К424 Полное наименование Эмитента государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Registr. 4B02-457-00004-T-001P de 30.05.2023 Номинальная стоимость 1 000 rublos Количество ценных бумаг в выпуске 20 000 000 штук Дата погашения 01.09.2023 Торговый код RU000A106BX1 Código ISIN RU000A106BX1 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну обли гацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.Начиная со второго дня разме щения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленны © купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: a) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер наименование ВЭБ.РФ идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0046000000 краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа ВЭБ РФ

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