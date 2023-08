Московская биржа первой на российском рынке получила лицензию оператора обмена ЦФА

Source: MIL-OSI Russian Language News

3 августа 2023 года Банк России включил Московскую биржу в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспечивающих заключение сделок с ЦФА, а Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в Группу “Московская Биржа”) в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. Таким образом, Московская биржа стала первым оператором обмена ЦФА в России.

Лицензия оператора информационных систем (ОИС) дает возможность выпускать ЦФА, а лицензия операторов обмена дает возможность совершения операций с ЦФА, выпущенных не только в ОИС НРД, но и других системах.

В настоящее время у Московской биржи в проработке находятся несколько кейсов. Пилотным проектом Московской биржи могут стать краткосрочные ЦФА на денежные требования. В дальнейшем будут представлены другие сценарии и инструменты.

Сергей Харинов, директор по цифровым активам Московской биржи:

“Мы создаем инфраструктуру для начала деятельности с юридическими лицами и продолжим ее расширять на новые классы активов и клиентские сегменты. Нам предстоит серьезная работа в качестве оператора обмена ЦФА. Необходима интероперабельная связь с различными операторами информационных систем, организация клиринга, единая витрина, понятный клиентский путь и сервисы. Цифровой рубль и развитие денежных расчетов могут решить вопрос единого кошелька клиента. Все это позволит обеспечить и упростить доступ физическим лицам и расширить возможности юридических лиц. Для дальнейшего развития рынка ЦФА необходимо появление уникальных востребованных продуктов и каналов привлечения клиентов, что создаст условия для роста ликвидности всего рынка ЦФА”.

Виктор Жидков, председатель правления НРД:

“В качестве оператора информационной системы НРД планирует помогать эмитентам и инвесторам развивать продукты на базе ЦФА. Для таких продуктов важна скорость выпуска, гибкость и технологичность. Все эти факторы вместе с технологиями распределенного реестра обеспечат высокий уровень доверия участников к новому формирующемуся рынку.

Включение НРД в реестр операторов информационной системы – первый и очень важный шаг к формированию и расширению продуктовой линейки ЦФА. В этом у НРД есть несомненные преимущества: компетенции и обширный опыт работы на рынке ценных бумаг”.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.



