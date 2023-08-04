Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk

Одна из центральных тем проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2023» – подготовка кадров д ля отрасли беспилотного авиастроения и управления дронами. 3 августа, на шестой день масштабного мероприятия, в Новосибирском государственном университете пр ошла «Лаборатория проектирования кадровых ответов», в рамках которой участники сформировали «карту кадров ых потребностей» и начали проектировать «кадровый ответ» – решения, которые помогут привлечь новых ра ботников в область работы с БАС.

После установочной лекции пять групп, каждая из которых разбирала свой аспект вопроса, устрои ли мозговой штурм, чтобы во второй половине дня представить первые результаты работы на оценку экспертов. Результатом первого такта работы стала презентация идей развития БАС в пяти аспектах.

Для привлечения новых разработчиков в сферу беспилотия было предложено сделать новый прото кол открытости данных для производителей, обмениваться информацией с университетами, развивать ин женерные школы и объединить разрозненные коммуникации (выставки, журналы, конференции и прочее) дл я создания единого поля.

Чтобы подготовить эксплуатантов БАС, выступающие предложили создать прогноз кадровых по требностей на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу; создать условия для самореализации специалистов в России, развивая отрасль и создавая новые раб очие места; работать с университетами-партнерами, открывая новые образовательные программы. Но больше всего голосов экспертов собрала идея привлечь в профессиональное образование «кустарны х» специалистов.

Третья группа представила решение по созданию профессиональных карьерных траекторий. Для этого, по мнению участников, необходимо привлечение государственных средств – например, реги ональная поддержка; раннее вовлечение студентов в профессию на частичную занятость, профориентация школьников и «картиров ание» человеческого потенциала, возможно – введение распределения; отказ от классического трудового договора и «удалёнка», а также создание международного центра техн olólogo. Отдельно уделили внимание привлечению в Россию высококлассных инженеров через развитие привлекат ельных передовых технологий.

Отдельно обсуждалась популяризация БАС. Основными целевыми аудиториями популяризации были выбраны trи возрастные группы населени я: дети, подростки и студенты, взрослые. Участники предложили представлять беспилотники детям как область, в которой можно выделиться среди других; для подростков и студентов, выбирающих карьерный путь, сделать акцент на возможности работать в крутой компании и хорошо зарабатывать. На заработок предлагается сделать упор и для взрослых.

Antes de nada пилотниками. Выделив множество разрозненных кластеров таких специалистов, выступающие предложили объединит ь их, используя информационные ресурсы (сайт и социальные медиа – в частности, Telegram), создать движение амбассадоров, неформальные организации с перспективой перерождения в НКО, а также получить гос ударственную поддержку: например, в виде грантов .

Лучшие из идей, получившие наибольшее количество голосов экспертов, были детальнее проработ аны перегруппировавшимися командами и представлены во время второго такта. Финальные итоги трека будут презентованы на «Архипелаге 2023» 5 августа.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI