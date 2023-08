Инновационный научно-технологический центр «ЮНИТИ ПАРК» появится в Ханты-Мансийском автономном округе

Source: MIL-OSI Russian Language News

о поручению Президента Владимира Путина в Ханты-Мансийском автономном округе будет создан инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «ЮНИТИ ПАРК». Соответствующее Постановление, разработанное Минэкономразвития России, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документ определяет основные направления работы ИНТЦ. Это разработка технологий в области энергетической безопасности, исследования в сфере медицины, а также создание передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики. Куратором этого направления является первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Большинство научных площадок центра будут располагаться в Сургуте. Базовым учреждением для создания ИНТЦ определён Сургутский государственный университет.

К проектам, реализуемым на базе центра, планируется привлекать частные и государственные компании. Тем из них, кто готов инвестировать в развитие ИНТЦ, будут предоставлены земельные участки и объекты инфраструктуры на льготных условиях.

«Создание ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК» в ХМАО является важным шагом в развитии региона. Центр будет способствовать разработке передовых технологий в области энергетической безопасности, медицины и инженерии, а также привлечению инвестиций и коммерциализации уникальных научных разработок. ИНТЦ откроет новые возможности для регионального экономического роста и укрепления научно-технологического потенциала округа. И уже есть ряд компаний, которые хотели бы стать резидентами центра», – отметил заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Компании-резиденты ИНТЦ в ХМАО смогут получать те же льготы, которые доступны всем действующих ИНТЦ. Это обнуление ставки НДС, налога на имущество, налога на прибыль, а также пониженные ставки отчислений в ФОМС и отчислений в ФСС на 10 лет.

Создание «ЮНИТИ ПАРК» позволит расширить производство наукоёмкой продукции, будет способствовать коммерциализации уникальных технологий и притоку инвестиций в регион.

