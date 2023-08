Выручка российских высокотехнологичных компаний за 2022 год выросла на 39%

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России подвели итоги реализации программы льготного кредитования высокотехнологичных компаний, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства в первом полугодии 2023 года.

Программа реализуется Минэкономразвития совместно с АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» в рамках федерального проекта «Взлет – от стартапа до IPO» с 2022 года. Со стороны Правительства направление курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Участники заседания подвели итоги первого полугодия 2023 года, а также обсудили результаты программы за 2022 год. Так, по данным АО «Корпорация «МСП», большинство получивших поддержку предприятий демонстрирует значительный прирост показателей финансово-хозяйственной деятельности: по итогам 2022 года их выручка выросла на 39 %, а численность занятых у них работников увеличилась на 19 %.

«Реализация программы льготного кредитования высокотехнологичных МСП показала значительный прирост показателей финансово-хозяйственной деятельности участников. Мы наблюдаем высокий уровень инновационной активности и продолжающееся наращивание производства высокотехнологичной продукции у компаний, получивших поддержку. Программа является важным инструментом развития экономики России и подтверждает нашу готовность поддерживать и стимулировать инновационные проекты в различных отраслях», – отметил Максим Колесников.

Ежегодный мониторинг показал, что все компании, имеющие заключенные кредитные договоры, спустя год после получения поддержки сохраняют высокий уровень инновационной активности и продолжают наращивать производство высокотехнологичной продукции.

Всего за время реализации программы экспертным советом АО «Корпорация «МСП» рассмотрены заявки около 200 компаний, заключено более 150 кредитных договоров на сумму 23 млрд рублей. Наибольшее количество компаний приходится на г. Москва (43%), г. Санкт-Петербург (7%), Пермский край (4%), Новосибирскую область (4%) и Республику Башкортостан (3%). Основная часть заемщиков осуществляет деятельность в сфере разработки ПО (30%), научных исследований и разработок (20%), производстве машин и оборудования (11%). Средний возраст компаний составляет около 13 лет, выручка более 600 млн рублей.

Предоставление кредитов осуществляется АО «МСП Банк» по льготной ставке 3% годовых на сумму до 500 млн рублей на одного заемщика. В приоритете поддержка 16 направлений, среди которых искусственный интеллект, коммуникационные технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика.

Подробнее ознакомиться с условиями реализации программы, подать заявку и получить поддержку можно через Цифровую платформу МСП.РФ.

