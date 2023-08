Банк России включил первую организацию в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Такую деятельность организации вправе осуществлять, только если они состоят в реестре. Предварительно Банк России согласовывает правила обмена ЦФА и подтверждает наличие технической возможности совершать предусмотренные этими правилами сделки.

Операторы обмена, обеспечивая заключение сделок с ЦФА путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок, могут взаимодействовать с несколькими операторами информационных систем, в которых выпускаются цифровые права. Это повышает инвестиционную привлекательность и ликвидность финансового продукта.

Появление первого оператора обмена ЦФА является важным шагом для развития рынка такого рода финансовых инструментов.

Фото на превью: NicoElNino / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI