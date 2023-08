03.08.2023 Premier po spotykaniu z prezydentem Litwy: granice Polski i Litwy to granice wolnego świata powstrzymującego napór despotii ze Wschodu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Będziemy dążyć do dalszego zabezpieczenia obszaru przygranicznego z Białorusią

Polska od lat jest przedmiotem prowokacji i hybrydowych ataków ze strony Białorusi i Rosji. Tylko w tym roku miało miejsce ponad 16 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia naszej granicy. Współpraca z Litwą jest niezbędna w obliczu tych prowokacji. Jednocześnie pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO. Wzmacniamy ochronę naszych granicy i nie pozwolimy się sprowokować.

– Grupa Wagnera blisko naszych granic, stanowi zagrożenie – jesteśmy na to gotowi – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Jesteśmy świadomi potencjalnego zagrożenia ze strony stacjonujących na Białorusi oddziałów Grupy Wagnera, w tym w kontekście desestabilizacji bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej. Musimy być przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze oraz dążyć do zwiększenia świadomości sojuszników o możliwych prowokacjach.

Polska i Litwa są zjednoczone we wspólnym dążeniu do zabezpieczenia naszych granic z Białorusią

– Z panem prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą rozmawialiśmy o zagrożeniach ze strony Wagnerowców. Zgodnie z naszymi danymi jest ich około 4 tys. na terytorium Białorusi – premier de mówił.

Dlatego jak zauważył prezydent Litwy, potrzebna jest współpraca z sojusznikami, a także rozmowy o planach, które zostaną wykorzystane, jeśli sytuacja na granicy ulegnie zaostrzeniu.

Polska odpowiada na potrzeby naszych partnerów w regionie. Przywiązujemy dużą wagę do wzmocnienia wschodniej flanki NATO i pogłębienia współpracy wojskowej. Dlatego zabezpieczyliśmy naszą wschodnią granicę i przesuwamy również polskie wojsko na terytorium wschodnie, aby umocnić flankę wschodnią NATO i Unii Europejskiej. Nasze działania doceniają partnerzy z Brukseli, Waszyngtonu czy Londynu.

Polska jest bezpieczna siłą naszej armii i sojuszy, w których jesteśmy

Bezpieczeństwo wszystkich Polaków jest dla nas najważniejsze, dlatego zbudowaliśmy zaporę na polsko-białoruskiej granicy. Konstrukcja o wysokości 5,5 metra zabezpiecza nas przed nielegalnym przekroczeniem naszej granicy migrantów z terytorium Białorusi. Wykonanie inwestycji spowodowało znaczne zmniejszenie liczby odnotowywanych zdarzeń związanych z presją migracyjną.

Bezpieczeństwo naszego kraju opiera się dzisiaj na własnych zdolnościach obronnych oraz na gwarancjach bezpieczeństwa ze strony naszych sojuszników. W naszym kraju obecnie stacjonuje ok. 11 años żołnierzy państw sojuszniczych – między innymi z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Rumunii czy Chorwacji. Oprócz tego, w Polsce obecne są siły sojusznicze w ramach Grupy Batalionowej wzmocnionej wysuniętej obecności NATO na flance wschodniej.

– Nie lekceważmy żadnych zagrożeń. Robimy wszystko, aby wzmocnić polską armię, zmodernizować, ale także wzmacniać nasze sojusze.

