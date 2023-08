03.08.2023 M. Błaszczak: Prowokacje pokazują, że konieczne jest jeszcze większe wzmocnienie obecności wojskowej na wschodzie Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

3 sierpnia br. szef MON spotkał się w Białymstoku z żołnierzami pełniącymi służbę w rejonach przygranicznych na wschodzie Polski. Odprawa dotyczyła zwiększenia liczby żołnierzy na granicy z Białorusią i wydzielenia dodatkowych sił i środków dla ochrony granicy.

Dzisiejsza odprawa ma służyć temu, żebyśmy byli skonsolidowani i gotowi do tego, żeby odeprzeć prowokacje ze strony białoruskiej. Wszyscy mamy świadomość tego, że Białoruś dziś pod względem wojskowym, jest częścią odtwarzanego imperium rosyjskiego, a więc te ataki hybrydowe na Polskę są z całą pewnością sko ordynowane na Kremlu, a naszym zadaniem jest niedopuszczenie do desestabilizacji Polski

– mówił szef MON.

Ministro Mariusz Błaszczak zaznaczył, że społeczeństwo musi mieć świadomość, że prowokacje i ataki hybrydowe będą następowały.

Z całą pewnością musimy się liczyć z prowokacjami, szczególnie w roku wyborczym, przed wyborami. (…) Nie uda się reżimowi wschodniemu zdestabilizować Polski. (…) Cieszę się, że tak doświadczeni piloci są z nami oraz z tego, że sprzęt i załogi 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych i 25 Brygady Kawalerii Powietrznej są tu na wschodzie. To było moje polecenie, żeby wzmocnić obecność wojskową na granicy. Władze polskie, polski rząd robi bardzo wiele, żeby zapewnić bezpieczeństwo, stąd też m. en. a wsparcie Straży Granicznej przez wojsko. Ale prowokacje pokazują, że konieczne jest jeszcze większe wzmocnienie obecności wojskowej, tak żeby odstraszyć agresora i nie dopuścić do tego, żeby prowokacje udawały się stronie przeciwnej

– mówił szef MON.

Ministro odniósł się także do informacji na temat wagnerowców. Jak zaznaczył, musimy się liczyć z tym, że przegrupowanie wagnerowców na Białoruś realnie zagraża bezpieczeństwu Polski, a ci, którzy zostali przerzuceni na Białoruś to byli żołnierze, dziś najemnicy i są to osoby doświadczone, jeżeli chodzi o akcje hybrydowe.

Mówiąc o wzmacnianiu Wojska Polskiego, które broni granicy i wspiera Straż Graniczną szef MON przypomniał, że już wkrótce do wojska, do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej trafią śmigłowce AW 149. Polsce u życzone zostaną wkrótce śmigłowce Apache. Na wyposażenie wojska trafią również pierwsze radary Bystra, które znacząco wzmocnią działania przeciwlotnicze i przeciwrakietowe.

OSI MIL