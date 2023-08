«Центр БРИКС поможет с трансфером лучших практик антимонопольного регулирования в Африку»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

На форуме Россия — Африка, который состоялся на прошлой неделе, Международный центр конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ совместно с ФАС России провел дискуссию «Борьба с антиконкурентными практиками крупных ТНК, пресечение трансграничных картелей и международное сотрудничество».

В мероприятии приняли участие главы антимонопольных ведомств Египта, ЮАР, Туниса, Гамбии и Чада. Ключевым спикером стал руководитель ФАС России Максим Шаскольский. Сессию модерировал директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС Алексей Иванов.

Фокусируясь на проблемах национальных экономик, антимонопольные органы России и африканских государств не должны упускать из вида проблему антиконкурентного поведения глобальных игроков, отметил Алексей Иванов. Ограничительные деловые практики крупных транснациональных корпораций оказывают неблагоприятное воздействие на международную торговлю, особенно на торговлю развивающихся экономик, а также потенциал их роста, снижают эффективность национального антимонопольного регулирования. Так, на сегодняшний день небольшая группа глобальных трейдеров (ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, Glencore) контролирует до 80% мировой торговли зерном. Сложившаяся олигополия напрямую влияет на вопросы продовольственной безопасности стран Африки. Выработать ответ на действия крупных ТНК можно только при активном взаимодействии конкурентных ведомств разных стран. Россия уже работает со многими государствами Африки в форматах БРИКС, БРИКС+ и ООН, в частности ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию).

Алексей Иванов, фото: Анна Горбань / Фонд Росконгресс

«Переформатирование глобальных рынков, каналов торговли во всех секторах мировой экономики — от продовольственной сферы до оборота данных цифровых платформ и финансовых услуг — остро ставит вопрос о защите конкуренции и недопущении монополизации, разных форм злоупотребления, картелизации и т.д., то есть всего того, что блокирует нормальные процессы экономического развития и здоровые социальные отношения. Инструментарий антимонопольного права незаслуженно забыт и маргинализирован. Сотрудничество с Африкой в этом вопросе играет ключевую роль, потому что это крупнейшая растущая экономика, наверное, один из немногих регионов мира, где еще все впереди. Ровно на этом этапе надо закладывать основы справедливого, честного, конкурентного экономического порядка и тормозить процессы монополизации и цифровой колонизации Африки. Центр БРИКС поможет с трансфером лучших практик антимонопольного регулирования в Африку», — подчеркнул Алексей Иванов.

Максим Шаскольский, фото: Анна Горбань / Фонд Росконгресс

Максим Шаскольский, руководитель ФАС России, поделился результатами деятельности российского конкурентного ведомства и рассказал о подписании президентом РФ Пятого антимонопольного пакета, который вступит в силу 1 сентября 2023 года. Это закон о совершенствовании антимонопольного регулирования цифровых рынков, направленный на пресечение злоупотреблений доминирующим положением со стороны владельцев крупных цифровых платформ. Важно отметить, что как ФАС России, так и антимонопольные органы стран Африки в рамках своей деятельности стремятся сочетать государственный контроль и применение механизмов «мягкого» права.

В целях эффективного пресечения трансграничных антиконкурентных практик необходимо также расширять международное сотрудничество.

«Взаимодействие с зарубежными партнерами позволяет осуществлять обмен опытом и практиками, получать доступ к недостающим сведениям, находящимся в распоряжении других юрисдикций, видеть глобальную природу правонарушения, оптимизировать использование ресурсов, избегать асимметрии при вынесении решений и предписаний», — отметил глава ФАС.

Говоря об экономической концентрации, Максим Шаскольский упомянул слияние агротрейдеров Bunge и Viterra — эта сделка сейчас находится в фокусе внимания антимонопольных регуляторов по всему миру. «Несмотря на уход Bunge с российского рынка, сделка может нанести ущерб интересам как российских поставщиков зерна на мировой рынок, так и производителей продуктов на растительной основе, а также привести к росту цен», — сказал он.

О работе по развитию международного взаимодействия в рамках ЮНКТАД рассказала Тереза Морейра, руководитель подразделения по конкуренции и потребительской политике ЮНКТАД. Вопросы конкуренции и защиты прав потребителей находятся в центре внимания ЮНКТАД начиная с 1980-х годов, когда был принят Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой. Напомним, что между ЮНКТАД и Международным центром конкурентного права и политики БРИКС заключен меморандум о взаимопонимании.

Тереза Морейра, фото: mart.gov.by

«Наш приоритет заключается в том, чтобы помогать развивающимся странам лучше интегрироваться в глобальную экономику за счет эффективного правоприменения в сфере защиты конкуренции и распространения лучших регуляторных практик в рамках национальных законодательств этих стран», — сказала госпожа Морейра.

ЮНКТАД уделяет особое внимание рабочей группе по секции F Комплекса справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой ООН, подчеркнула спикер. Важна совместная работа регуляторов, в том числе на региональном уровне.

«Именно на региональном уровне всегда проще собрать необходимые ресурсы и пул экспертов, чтобы осуществлять обмен опытом, знаниями и даже запускать совместные расследования. На наш взгляд, это прекрасный способ для антимонопольных служб компенсировать нехватку ресурсов и поддерживать коллег с меньшим опытом в данной сфере», — отметила Тереза Морейра.

Махмуд Момтаз, председатель Управления по вопросам конкуренции Египта (ECA), подчеркнул, что вопросы обмена информацией, координирования расследований, гармонизации законодательства в сфере защиты конкуренции и наращивания потенциала регуляторов выходят далеко за пределы региональных организаций. В 2021 году объем торговли между африканскими странами и Россией составил около 15,6 млрд долларов. Учитывая число стран, вовлеченных в процесс торговли, важную роль здесь играет практика по защите конкуренции в глобальном контексте. Кроме того, необходимо принимать во внимание рост численности населения и промышленного производства на африканском континенте, а также фактор цифровизации.

Махмуд Момтаз, фото: Анна Горбань / Фонд Росконгресс

«Важно заложить правильную базу для устойчивого развития и роста. Главы антимонопольных служб африканского континента уже сотрудничают по вопросам регулирования цифровых рынков, — говорит Махмуд Момтаз. — В контексте глобальной цифровизации меняются практики по защите конкуренции, которые мы используем, а значит, должны происходить и соответствующие изменения в антимонопольном законодательстве. Я убежден, что крайне важно уделять внимание сотрудничеству на всех уровнях и совершенствовать механизмы антимонопольной политики».

Амаду Сисей, фото: Анна Горбань / Фонд Росконгресс

Амаду Сисей, исполнительный секретарь Комиссии по вопросам конкуренции и защите прав потребителей Республики Гамбия (GCCPC), отметил, что, хотя Гамбия и небольшая страна, она является важным игроком в регионе, а антимонопольное ведомство Гамбии вовлечено в международное сотрудничество по вопросам обеспечения конкуренции. Африканский форум по вопросам конкуренции в 2023 году пройдет именно в Гамбии.

Хардин Ратшисусу, заместитель комиссара Комиссии по конкуренции Южно-Африканской Республики, считает, что любой антимонопольный орган должен рассматривать международное сотрудничество как свой приоритет и заниматься глобальными кейсами, потому что негативные последствия монополизации мешают экономическому росту. Существует потребность в постоянном мониторинге практик глобальных компаний.

Хардин Ратшисусу, фото: Анна Горбань / Фонд Росконгресс

Сегодня уже 29 стран на африканском континенте имеют антимонопольное законодательство. Кроме того, в Африке существует четыре региональных экономических объединения с соответствующим законодательством по защите конкуренции. «Это говорит о том, что африканский континент развивается и двигается в направлении построения системы четких правил по защите конкуренции», — отметил Хардин Ратшисусу. По его словам, Комиссия по конкуренции ЮАР заключила уже целый ряд меморандумов о взаимопонимании — как в рамках БРИКС, так и с отдельными странами-соседями в регионе. «Доверие крайне важно, и оно строится на личном взаимодействии: мы можем делиться важной информацией и доверять партнерам из других стран», — подчеркнул он. Также, по словам господина Ратшисусу, возможно создание единого конкурентного ведомства, которое бы работало по всему африканскому континенту.

Подводя итоги сессии, Максим Шаскольский отметил, что хотя у конкурентных ведомств стран БРИКС и африканского континента разные возможности, ресурсы и статус, но вызовы и задачи, с которыми они сталкиваются, похожи. «Мы планируем развивать сотрудничество в двустороннем, многостороннем формате через международные организации, обмениваться опытом и информацией. Таким путем мы и будем налаживать взаимодействие и формировать доверие, о котором говорили сегодня коллеги».

