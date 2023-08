Участники международной летней школы создали архитектурные концепции реновации «Серого пояса» Санкт-Петербурга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Участники международной летней школы

С 17 по 28 июля в СПбГАСУ прошла международная летняя школа (МЛШ) «Urban Planning: Реновация общественных пространств Санкт-Петербурга (от архитектурного наброска до 3D-модели)». Её участниками стали студенты из Воронежа, Красноярска, Самары, Санкт-Петербурга, Тулы и Алжира.

В первую неделю работы школы состоялся интенсивный творческий пленэр в большом городе по разнообразным тематическим маршрутам, разработанным руководителем летней школы, доцентом кафедры архитектурно-строительных конструкций СПбГАСУ, кандидатом архитектуры Ольгой Пастух. В ходе занятий участники МЛШ получили возможность потренироваться в графическом эскизировании архитектурных шедевров Санкт-Петербурга, познакомились с профессионально-бережным подходом к сохранению архитектурно-культурного достояния и к внедрению новых архитектурных объектов в историческую застройку, а также вдохновились на создание собственной архитектурной концепции заданного объекта.

Маршрут «Советский конструктивизм и памятники сталинского ампира»

На маршруте «Золотая ось: дворцы и набережные Петербурга, памятники сакральной архитектуры» Александр Сильнов, доцент кафедры истории и теории архитектуры, и Антон Королёв, ассистент кафедры архитектурного и градостроительного наследия, рассказали участникам школы о формировании исторического центра города на примере ансамбля Петропавловской крепости. В ходе занятия с Юрием Обласовым, старшим преподавателем кафедры архитектурного и градостроительного наследия, они познакомились с особенностями знаковых архитектурных стилей советской эпохи (маршрут «Советский конструктивизм и памятники сталинского ампира»).

Неделя городского пленэра

Александра Глухова, старший преподаватель кафедры архитектурно-строительных конструкций, кандидат архитектуры, и Ольга Пастух руководили маршрутами «Памятники северного модерна», «Современная архитектура в историческом центре Санкт-Петербурга», «Новейшая архитектура Санкт-Петербурга. XXI век», «Реновация промышленных территорий», «Общественные пространства Санкт-Петербурга».

На первой неделе работы летней школы ее участники также посетили территорию бывших складских помещений промышленного назначения «Обводный двор», ревитализация которого происходит в несколько этапов, и другие, еще не реконструированные локации вдоль Обводного канала. Участникам были представлены интерактивные видеоролики об объектах так называемого «Серого пояса», созданные специально для МЛШ Андреем Вайтенсом, профессором кафедры градостроительства, доктором архитектуры. Большое впечатление на слушателей произвела лекция об архитектуре промышленной революции от Антона Смирнова, доцента кафедры архитектурно-строительных конструкций, кандидата технических наук.

Автобусный тур в Кронштадт

Завершил неделю городского пленэра автобусный тур в Кронштадт под руководством Александра Панина, доцента кафедры архитектурно-строительных конструкций, кандидата технических наук. Студенты в полной мере прочувствовали морской дух Северной столицы, увидели её оборонительные форпосты на Финском заливе и Морской собор, построенный по проекту выпускника и первого избранного директора Института гражданских инженеров (ИГИ, ныне СПбГАСУ) Василия Косякова (1862–1921).

В начале второй недели студенты объединились в творческие группы для разработки собственных архитектурных концепций общественного пространства для реновации одной из промышленных локаций в пределах «Серого пояса» Санкт-Петербурга. По предоставленному заданию в центре внимания команд находились три различные по масштабу и степени реновации объекта в пределах «Серого пояса»: газгольдеры, креативное пространство «Ткачи» и Французский ковш на Обводном канале.

Мелисса Есгер, Владимир Елистратов, доцент кафедры архитектурно-строительных конструкций и Ольга Пастух на саммите «Россия – Африка»

Команды проделали кропотливую, но увлекательную работу от выполнения ручного эскиза до создания трёхмерной модели проекта общественного пространства в Лаборатории цифровых информационных моделей в строительстве СПбГАСУ. В последствие в архитектурных мастерских и Центре механических испытаний строительных конструкций университета они превратили эти 3D-модели в объёмный макет. Результаты своей работы команды представили на церемонии закрытия МЛШ.

В итоге, участники летней школы получили возможность воплотить в жизнь свои идеи и впечатления, накопленные во время творческого пленэра, а также продемонстрировали практические навыки в эскизировании, проектировании, моделировании и макетировании. Несмотря на ограниченное количество времени, им удалось реализовать свои творческие идеи в выполненных макетах.

Объёмный макет проекта газгольдеров «Серого пояса» Санкт-Петербурга

«Благодаря вашему гостеприимству и заботе мне удалось познакомиться с архитектурным разнообразием прекрасного города, получить бесценный опыт работы в команде со студентами разных университетов России, посетить мероприятия экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка». Я нахожусь под большим и позитивным впечатлением от увиденного. Мне кажется, что я смогла посетить всю Россию, а не только Санкт-Петербург в рамках данной поездки!» – поделилась своими впечатлениями об участии в летней школе Мелисса Есгер, студентка из Алжира.

Следующая международная летняя школа СПбГАСУ «Urban Planning: реновация общественных пространств Санкт-Петербурга (от архитектурного наброска до 3D модели)», которая пройдет в 2024 году, была анонсирована на саммите «Россия – Африка» 27 – 28 июля в Санкт-Петербурге. За время проведения МЛШ в течение последних трёх лет участниками школы стали студенты архитектурных и технических вузов Италии, Китая, Алжира, университетов Воронежа, Красноярска, Самары, Санкт-Петербурга, Тулы. По замыслу организаторов МЛШ, в 2024 г. архитектурная программа школы по созданию концепций проектов реновации городских пространств будет дополнена заданиями по различным направлениям строительства, что позволит привлечь студентов других специальностей и даст им возможность получить навыки ТИМ-проектирования. На саммите «Россия-Африка» представители СПбГАСУ также презентовали итоги работы другой международной летней школы – «Ecocamp: Архитектура комплексов экотуризма», за последние три года участие в которой приняли более 50 студентов из 5 стран мира. Первая школа, проходившая в онлайн-формате, была организована в сотрудничестве с японским Университетом Хоккайдо. Площадками для проектирования тогда стали три арктические территории. Летние школы 2022–2023 гг. проводились в очном формате, их участники разрабатывали проекты для западной части острова Котлин. В 2024 году эта школа также продолжит свою работу и ждёт новых участников.

