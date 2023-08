Студенты ГУУ создали звездную карту профессий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты Института маркетинга Государственного университета управления создали интерактивную карту звездных профессий в области маркетинга, рекламы и брендинга.

На карте представлены востребованные профессии и должностные позиции, на которые могут претендовать выпускники, прошедшие подготовку по программам Института маркетинга ГУУ. Профессии сгруппированы в созвездия по профилю выполняемых задач. Каждая позиция сопровождается описанием выполняемых задач, информацией о средней зарплате выпускников в Москве и области, количеством вакансий в регионе и ссылкой на образовательную программу. Можно двигать, кликать, читать, а также подсвечивать звёзды профессий по типу программы бакалавриата.

Держите ссылку: http://profimap.imguu.ru/ Заправляйте в планшеты, уточняйте маршруты, ограничение в 14 минут отсутствует.

Карта полностью сделана студентами ИМ: аналитика, копирайт, дизайн, программирование. Авторы карты: Анастасия Тукмакова, Нурия Ситдикова, Светлана Кулакова, Арсен Токтогонов, Алина Исмайлова. Руководитель – заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью Василий Старостин.

