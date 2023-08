Столичный производитель ортезов на 30 процентов нарастил объем выпуска продукции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московский разработчик и производитель ортезов из термопластика за шесть месяцев 2023 года изготовил на 30 процентов продукции больше, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ортезы — современная альтернатива классической гипсовой повязке. Изделия столичного предприятия изготовлены из низкотемпературного пластика с покрытием из вспененного полиуретана и предназначены для лечения сломанных, поврежденных и деформированных конечностей. Они мало весят, позволяют пациенту совершать водные процедуры, легко накладываются и моделируются. Кроме того, они не препятствуют рентгенологическим исследованиям.

«Сегодня в Москве производством лекарств, медицинского оборудования и изделий занимается свыше 200 промышленных предприятий. Они выпускают противовирусные препараты, медицинскую мебель, телемедицинские комплексы, товары для стомированных, маломобильных и тяжелобольных пациентов. Предприятия города предлагают также современные решения для нормализации двигательной функции при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Так, столичная компания “Айэмти” за первые шесть месяцев 2023-го нарастила объем выпуска изделий на 30 процентов по сравнению с прошлым годом», — рассказал Владислав Овчинский.

Рост обусловлен системным расширением ассортимента компании. Так, в 2019 году было представлено шесть изделий, а сейчас в каталоге производителя их уже 17. Также предприятие наращивает объемы экспорта: контакты на поставку изделий заключены с Турцией, Израилем, Казахстаном, Беларусью, Арменией и Францией. В планах — сотрудничество с Иорданией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Египтом и Эквадором.

Юлия Чайка, координатор отдела продаж компании, добавила, что ортез — это инновационное решение, которое значительно облегчает процесс лечения и реабилитации. В ассортименте производителя есть изделия для локализации верхних и нижних конечностей, а также для корсетирования. Сегодня многие медучреждения России проявляют все большую заинтересованность в этой продукции, а зарубежные партнеры высоко оценивают ее качество.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Также разработан ряд антикризисных инструментов.

На цифровой платформе «Мой экспорт» можно бесплатно проконсультироваться у экспертов, получить помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое. Платформа работает в рамках федеральной программы «Мой экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI